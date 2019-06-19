聯晚之眼／秋行軍蟲入侵 台灣能做什麼？

2019-06-19 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 彭宣雅 ／台北報導



各縣市展開除蟲大作戰。 圖／雲林縣動植物防疫所提供 分享 facebook

多年來國外入侵物種，對我國生態、農業和經濟造成莫大損失。秋行軍蟲絕不會是最後入侵的一個外來物種，隨著國際往來日益頻繁，「防疫視同作戰」，不能只是口號。

秋行軍蟲在國內各處現蹤，專家研判本土第二代成蟲已出現，代表防蟲進入長期抗戰。台大昆蟲學系退休教授楊平世建議政府成立專責的外來種有害生物防治中心，各項防疫都必須要有專責的人員與經費，才有足夠的資料、研究與能力去面對各種入侵的有害生物。

秋行軍蟲已在多個國家造成重大農損，本報在今天的「聯晚之眼」深度報導秋行軍蟲對我國農業的威脅與可行的因應之道。

楊平世表示，多年來政府對外來種防治投資的經費太少，才會遇到疫情頭痛醫頭、腳痛醫腳，因為我國並非長期進行各項監測，通常都是出現了什麼才去做。

以秋行軍蟲來說，來到台灣一年可以繁衍多少代？用什麼藥劑也都是參考秋行軍蟲所屬的夜蛾科和國外經驗，但秋行軍蟲到了一個新的地方，是否和在其他國家發展模式相同，政府掌握的資訊明顯不足。

楊平世說，為何秋行軍蟲在國外會吃水稻，但在我國不會？玉米品種很多，秋行軍蟲特別喜歡吃哪一種玉米，政府也要進行偏好的實驗，甚至為了因應這些研究實驗，需要專業人員大量養蟲。農委會官員稱造成農損35億元又是怎麼來的？這些數字、資訊，都需要有科學證據及大量的基礎研究工作。

中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜表示，外來種入侵台灣的管道很多，包括貿易貨櫃夾帶、走私與氣流都可能，根本防不勝防，人力根本不夠，建議政府擬定植物病蟲害的植物醫師制度，進行植病的監控與疫情分析。