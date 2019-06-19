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秋行軍蟲防治 台東將借用過去老農方法

2019-06-19 12:53中央社 台東縣19日電

面臨秋行軍蟲可能在2期稻大爆發，台東縣政府將採用老農方法，開放燃燒收割後的稻田，環保單位也允諾配合。

台東縣政府農業處表示，有關秋行軍蟲防治措施分為3階段，第1階段是發現幼蟲型態確定後，採行植株剷除並焚毀或掩埋銷毀；第2階段是發現本地世代發育的成蟲，就採取強制噴藥；第3階段是確定藥效並提供農民作物整合性防治技術，由農民自主管理。

根據行政院農委會6月17日舉行的秋行軍蟲害防救第4次會議，經專家研判認為，秋行軍蟲已發育成成蟲期，防治措施應進入第2階段。

台東縣政府農業處副處長許家豪表示，秋行軍蟲入侵台東，並且誘捕到羽化的飛蛾，雖然鑑定尚未出爐，不過台東縣政府農業處幾乎卻確定是秋行軍蟲羽化的飛蛾；另外，1期稻收割後，田間會長出稻禾幼苗，接著是2期稻插秧，都有利秋行軍蟲繁殖，恐引大蔓延。

許家豪表示，為預防秋行軍蟲的疫情情況擴散及田間蟲害問題，將借用老祖宗的傳統方法，也就是在1期稻收割後放火燃燒稻田，這方法是過去農民殺菌和滅害蟲最有效方法，但因空汙和影響交通，現在禁止。為了對抗秋行軍蟲，和環保局商量後，環保局允諾開放燃燒。

台東縣政府農業處表示，請農民直接洽辦當地鄉鎮市公所，統一造冊送縣府核准後，將同意農民自今年6月21日起至6月30日止，這期間的每天中午12時到下午3時可以燃燒稻草，將不會受罰，但餘火在4時以前一定要撲滅，而且現場必需有申請人派員監控。

台東縣政府環保局長謝清泉表示，農民要依據程序辦理，千萬不要任意焚燒稻草，以免未經完成相關申請程序而受罰；公路安全兩旁儘量不要大規模焚燒，非疫區也儘量不要燃燒。

秋行軍蟲台東農民
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