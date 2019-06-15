雲林割除玉米翻土覆蓋 殲滅秋行軍蟲大行動

2019-06-15 17:44 中央社 雲林縣15日電



雲林縣動植物防疫所今天出動機具和人員，進入被秋行軍蟲入侵的田間滅蟲，割除玉米、翻土3公尺埋入、覆蓋黑肥發酵，並呼籲農民，嚴加巡田，發現蟲跡就通報。

行政院農業委員會研判，秋行軍蟲可能隨著西南氣流侵襲台灣，全台至今僅剩南投縣、高雄市、屏東縣3地倖免，其他縣市都發現蟲跡，行政院祭出發現蟲體經證實可獲得新台幣1萬元獎金。

雲林縣動植物防疫所指出，縣境內水林、四湖、斗南、土庫等地傳出發現蟲跡，送驗鑑定證實水林3處、四湖1處玉米田是秋行軍蟲，今天在水林進行割除玉米滅蟲大行動。

雲林防疫小組出動機具，前往水林一處約1公頃的玉米田滅蟲，蔡姓農民說，才種了一個月左右，豈料「中獎」，配合政府滅蟲行動，也呼籲農民提高警覺。

相關人員進入田間滅蟲，割除受蟲害玉米、翻土3公尺埋入、覆蓋黑肥發酵以完全滅蟲，並對鄰近田間消毒及放置性費洛蒙誘捕器。

雲林縣動植物防疫所指出，現在發現的秋行軍蟲，仍屬第一代幼蟲，一旦確認就銷毀感染農田，翻土掩埋3公尺，若消毒及誘捕後有漏網之魚，在野外產下蟲卵孵化成幼蟲，就要把握施藥最好時機，日齡越小抵抗力越差，努力將第一代幼蟲殲滅，後續可省下很多工作。

但是，防疫所技正鄭安國不諱言說，蟲體躲到葉心、甚至深入莖稈中，受到植物葉鞘或玉米外鞘層層保護，蟲體不見得會接觸到藥劑，噴藥和誘捕之外，加強巡田是必要作為。

雲林縣政府農業處長張鴻猷表示，一旦發現蟲體立即通報，所有割除作物滅蟲和消毒的費用，全由政府負擔，停耕3個月防疫期也有補助，發現蟲體經證實更有獎金，全民防疫務必把握在第一時間殲滅，避免擴散。