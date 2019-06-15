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自家少量栽種 也發現秋行軍蟲

2019-06-15 00:31聯合報 都會社會中心記者／連線報導

花蓮縣也出現秋行軍蟲，昨天銷毀，縣府將受損玉米埋入三公尺深坑洞。 圖／花蓮縣府提...
花蓮縣也出現秋行軍蟲，昨天銷毀，縣府將受損玉米埋入三公尺深坑洞。 圖／花蓮縣府提供
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秋行軍蟲疫情如「天女散花」，已在十六個縣市發現確認案例，設在馬祖、澎湖的誘蟲器也捕捉到成蟲。各縣市受害農田作物，昨都立即銷毀掩埋，相關單位強調會有補償機制，不會造成農友困難。

目前全台通報秋行軍蟲兩百多件，本島只基隆市、新竹市、嘉義市、南投縣、高雄縣、屏東縣仍倖免，北從新北金山，南到台南仁德、鹽水、新營等區，都有農民通報秋行軍蟲，北市也有疑似案例；受害作物仍集中在玉米田。新北市長侯友宜昨到金山中角受害玉米田銷毀現場，強調農民的損失會負起責任來補償。

另外桃園、竹縣、台中、雲林、台東等地，甚至離島金門、連江、澎湖也都淪陷。桃園通報地點在一處兩坪大的家庭式菜園內的玉米田，並非大面積農作，卻也發現至少廿隻秋行軍蟲，由於民眾曾自行噴藥，研判尚未擴散至其他農地。

彰化縣農業局則提醒，秋行軍蟲主要寄主是禾科植物，包括玉米、稻子、薏苡、小麥、高粱等，除農田外，社區庭園、陽台、及住家前後庭院若栽種玉米，也可能會有。

各地秋行軍蟲受害田地，都立即焚化或掩埋銷毀，後續噴藥、懸掛性費洛蒙誘蟲器監控疫情。台中市農業局表示，後續三個月為觀察期，若農地沒有再出現秋行軍蟲，就會還給農民耕作，並依中央政策成立評價委員會提供作物補償費，另外每公頃有四萬五千元休耕補助費。

而出現全台首例的苗栗縣，昨又接到多起農民舉報，有三起分別在苗栗市、通霄鎮與西湖鄉的玉米田，經肉眼辨識疑為秋行軍蟲並送驗。

秋行軍蟲農民
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