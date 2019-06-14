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防秋行軍蟲 各縣市植株銷毀高規格對待

2019-06-14 18:08中央社 台北14日電

秋行軍蟲各地現蹤，花蓮、台東縣政府決定不等採樣檢驗結果，今天直接銷毀植株。另外，雲林、台中、台南、宜蘭，外島金門也都嚴陣以待；高雄市也布設33個性費洛蒙陷阱誘引秋行軍蟲成蟲。

台東縣鹿野鄉黃姓農民種植的兩塊玉米田3、4天前發現玉米嫩芽遭蟲蟲啃食，他警覺是秋行軍蟲入侵，主動將照片寄給台東縣政府農業處人員判斷。台東縣政府農業處副處長許家豪表示，動植物防疫檢疫局已確定其中一塊蟲害是秋行軍蟲，雖然尚未接獲公文，但決定上午先行剷除。另外一塊雖然防檢局報告尚未出爐，但幾乎可確定是秋行軍蟲。

今早又接獲通報鹿野區另一塊玉米田也有秋行軍蟲入侵。許家豪說，目前台東3處通報都是鹿野鄉玉米田。確定的一塊已剷除，另外兩塊如確定，會先以農藥滅蟲，再視情況是否剷除。

花蓮縣政府農業處長羅文龍表示，截至今天中午，花蓮地區接獲四塊地（吉安鄉一塊、壽豐鄉三塊）通報秋行軍蟲入侵。處理小組人員採樣並由花蓮農改場進行型態學診斷有95%以上相似度，已啟動移動管制及緊急防治處置等措施，鑑定最快17日有結果。

宜蘭縣政府農業處證實，昨晚獲報大同鄉樂水村一處0.16公頃玉米田確定遭秋行軍蟲入侵，上午調派怪手將作物剷平就地掩埋。縣府農業處長康立和指出，玉米田剷平掩埋後將覆蓋黑肥，四周則加掛性費洛蒙誘捕器，監測3個月若未再發現秋行軍蟲才能再度耕作，並持續監控1年後才能解除。目前宜蘭縣頭城鎮，大同鄉各1起確定案例；蘇澳鎮、員山鄉各1起疑似案例。

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，水林、四湖12日通報疑似蟲跡，由動植物防疫所採樣送驗，今天檢驗報告確認為秋行軍蟲幼蟲。他說，由於連日大雨，發現蟲體的玉米田泥濘不堪，無法立即進行掩埋作業，將於明天進行掩埋。受害玉米植株銷毀後，將再加掛性費洛蒙誘捕器監控3個月，直到未再發現秋行軍蟲才能再度種植。

新北市金山區農友韋峻文告訴中央社記者，13日中午前往玉米筍田巡視，發現玉米被啃咬，通報農委會時一度判定不是。但上午他將採樣送桃園新屋農業改良場，經型態鑑定確認是秋行軍蟲。金山區位於台灣最北端，農業局農牧經營管理科長游富鈴受訪說，蟲體約3至4公分，已採取掩埋法銷毀並消毒管制農田。

彰化縣芬園鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉陸續發現疑秋行軍蟲，溪湖鎮今天中午也傳案例。農業處長陳炳森說，縣府緊急應變小組這兩天會同專家到場進行鑑定；中午再接獲溪湖鎮一處案例通報，下午確認後將進行掩埋或燒毀等防堵作業，同時勘查方圓200公尺範圍。

新竹縣竹北市白地里發現疑秋行軍蟲案例，經鑑定確定為水稻品系秋行軍蟲，為竹縣首例。縣府農業處農糧科長黃怡娟受訪表示，明天上午8時將就地挖深3公尺，透過掩埋植株法進行防治，待掩埋後，再噴洒烏肥加強防治力道。

台南市鹽水區青割玉米田、仁德區青割玉米田昨天發現秋行軍蟲，經通報農委會證實是秋行軍蟲案例。台南市長黃偉哲今天在麻豆區公所主持秋行軍蟲疫情監控處理緊急會議指出，嘉義鹿草有秋行軍蟲，和鹿草僅隔八掌溪的台南鹽水出現秋行軍蟲也是遲早的事。除了指示立即撲滅，造成農損部份，會研擬補貼措施因應，降低農民損失。

台中市外埔區、清水區的玉米田證實發現秋行軍蟲行蹤，農業局長蔡精強指出，將依作業程序，先銷毀作物，並深埋3公尺深，同時對銷毀作物予以合理補償。

金門縣金寧鄉、金湖鎮各發現1起疑似秋行軍蟲案例。縣府建設處副處長文水成今天表示，昨天傍晚獲報金寧鄉嚨口一處小型玉米田有疑似案例，上午已進行銷毀；另外，上午金湖鎮尚義陳姓農友也通報發現5隻秋行軍蟲，防疫人員處理做好管制並銷毀部分玉米田，採集蟲體後送農委會鑑定，再進行後續處理。

高雄市政府農業局則表示，防檢局已公告玉米緊急防治藥劑有賜諾特等11種農藥，可供作緊急防治使用，並在高雄市內主作物產區及港口、機場已布設33個性費洛蒙陷阱誘引秋行軍蟲成蟲。

秋行軍蟲台東
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