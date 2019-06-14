整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28 聯合新聞網 綜合整理



被視為比非洲豬瘟還可怕的秋行軍蟲來勢洶洶，全台至今已累計有6起確診案例，中央也跨部會緊急成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」嚴陣以待，擔心造成巨大農業損失，帶你一起來了解秋行軍蟲的特徵、影響有哪些、疫區狀況及如何防疫。

▌一、秋行軍蟲特徵

▌二.全球疫區地圖

▌三、威脅影響有什麼

▌四、台灣發現案例

▌五、有撲殺方法嗎？

農委會在官網公告9種成分共計11種農藥可作為滅除秋行軍蟲使用，並啟動各區改良場到現場勘察；若是有機田，則可用蘇力菌、苦楝油撲殺。 圖擷自 農委會臉書 分享 facebook 農民補助方法 所有作物銷毀補償將從優。第一種是作物被銷毀，由植物防疫檢疫相關計價規定，這是地方權責，將計算一筆補償金額。 第二發現是秋行軍蟲封鎖以後，還要管制三個月不得種植其他有利秋行軍蟲作物，因此不能種植的損失會依照休耕補償金額給農民。因此農民可以拿兩筆金額，一種是作物銷毀損失補償，第二是三個月不得種其他作物的損失補償，「主計總處經費完全到位」。

▌六、怎麼防疫、通報