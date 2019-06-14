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整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

2019-06-14 15:28聯合新聞網 綜合整理

被視為比非洲豬瘟還可怕的秋行軍蟲來勢洶洶，全台至今已累計有6起確診案例，中央也跨部會緊急成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」嚴陣以待，擔心造成巨大農業損失，帶你一起來了解秋行軍蟲的特徵、影響有哪些、疫區狀況及如何防疫。

▌一、秋行軍蟲特徵

圖擷自農委會臉書
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秋行軍蟲（Fall armyworm）的特徵，幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，秋行軍蟲的外觀與斜紋夜盜蟲相近，威脅卻更加嚴重。

秋行軍母蟲喜歡在禾本科作物產卵，例如玉米、小麥、高梁、稻米、芋頭等，幼蟲以這些食物為生，產生較大危害。斜紋夜盜蟲母蟲偏好在花生、地瓜、綠肥植物及蔬菜上產卵，幼蟲對這些作物危害特別大。

「飛行能力1晚就可飛越台灣海峽！」依研究顯示，秋行軍蟲一個晚上的飛行距離可達150公里，氣流夠，一個晚上可達250公里，生命周期1個月，總共可產1千顆卵，繁殖力驚人。目前台灣發現首例為幼蟲，尚無繁殖及飛行能力，偏好侵犯玉米而非水稻，研判是透過西南氣流從中國華南區域吹來台灣。

圖擷自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
圖擷自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
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▌二.全球疫區地圖

圖擷自農委會臉書
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秋行軍蟲原生在熱帶、亞熱帶的美洲，2016年從美洲傳到非洲，2017年又從非洲傳到亞洲，目前包含東南亞、印度，以及今年的中國大陸都深受影響。

最新資訊顯示，根據農委會資料指出，非洲共有45國、美洲36國、亞洲10國深受秋行軍蟲影響。中國則已18省傳出災情，順著西南氣流看，海南島及廣東、廣西，鄰近台灣的福建、浙江都有危害紀錄。

受害國玉米、甘蔗等作物減產20%～30%，更甚者毀種絕收。根據聯合國糧農組織指統計，在非洲有部分地區高達70％的農作物已經被秋行軍蟲摧毀殆盡，造成高達60億美元（約新台幣1860億元）的損失。

▌三、威脅影響有什麼

秋行軍蟲母蟲喜歡在禾本科作物產卵(每次產卵數為100-200顆)，幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡面，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期，例如玉米及稻米（旱稻）等，誕生的幼蟲也就以這些食物為生，也產生較大危害。

主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353種經濟作物，占我國種植面積高達四成五，每年攸關35億6千萬元產值。

台灣目前發現的都是吃青割玉米，推斷是從中國飄來，若從越南飄來，則偏好吃水稻；估計是10、20天前飄來的，這2到3週是關鍵期。

圖擷自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
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▌四、台灣發現案例

6月8日苗栗飛牛牧場通報首例開始，台灣各地不少地方都接到通報案例，農委會表示截至14日為止，收到通報案例總計有200多件。目前確診的有苗栗飛牛牧場、宜蘭縣頭城鎮玉米田、台東鹿野鄉一處玉米田、嘉義鹿草、宜蘭大同、新北市金山區等。

防檢局在馬祖福澳港的偵察點誘集到成蟲，經鑑定確認是秋行軍蟲成蟲。 圖／農委會提供
防檢局在馬祖福澳港的偵察點誘集到成蟲，經鑑定確認是秋行軍蟲成蟲。 圖／農委會提供
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另離島馬祖在14日首次發現4件成蟲確認案件。農委會判斷，本島還都只發現幼蟲，若本島發現成蟲，就進入第二階段會強制噴藥，若仍無法抑制群體大量繁殖，我國就要與秋行軍蟲共存的打算。

注意特點

農委會前防檢局長黃德昌表示，現在都在玉米被發現，因此可以找尋玉米的頂端嫩葉，是否有被啃咬的痕跡，若被大規模的啃咬，周邊就可能比較會出現秋行軍蟲。也有農業專家提出，秋行軍蟲也會在葉面殘留明顯的糞便，所以只要仔細巡查田間，不會很難發現。

位在宜蘭縣大同鄉樂水部落玉米田通報的秋行軍蟲害確診，啟動銷毀作業，同步由怪手挖洞...
位在宜蘭縣大同鄉樂水部落玉米田通報的秋行軍蟲害確診，啟動銷毀作業，同步由怪手挖洞和拔除掩埋。圖／宜蘭縣政府提供
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▌五、有撲殺方法嗎？

農委會在官網公告9種成分共計11種農藥可作為滅除秋行軍蟲使用，並啟動各區改良場到現場勘察；若是有機田，則可用蘇力菌、苦楝油撲殺。

圖擷自農委會臉書
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農民補助方法

所有作物銷毀補償將從優。第一種是作物被銷毀，由植物防疫檢疫相關計價規定，這是地方權責，將計算一筆補償金額。

第二發現是秋行軍蟲封鎖以後，還要管制三個月不得種植其他有利秋行軍蟲作物，因此不能種植的損失會依照休耕補償金額給農民。因此農民可以拿兩筆金額，一種是作物銷毀損失補償，第二是三個月不得種其他作物的損失補償，「主計總處經費完全到位」。

▌六、怎麼防疫、通報

圖擷自農委會臉書
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為鼓勵所有民眾積極通報，若被判定確定，也會有獎勵金額一萬元。通報苗栗首例的張先生，也追朔發與獎金。

通報管道:

* 防檢局防疫小尖兵臉書 https://www.facebook.com/baphiq.tw/

* 防檢局line@ https://pse.is/HJ3V7

* 防檢局防疫專線 0800-039-131

* 農作物天然災害即時回報APP

圖擷自動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵
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秋行軍蟲

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