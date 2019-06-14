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嚴防秋行軍蟲 高市設33個性費洛蒙陷阱

2019-06-14 11:30中央社 高雄14日電

秋行軍蟲。 圖／農委會提供
秋行軍蟲。 圖／農委會提供
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為防範秋行軍蟲入侵高雄市政府成立緊急應變中心。高雄市政府上午派員到玉米、牧草、耕地實地巡查加強防範。雖然目前無災情，但高市已布設33個性費洛蒙陷阱誘引秋行軍蟲成蟲。

高雄市政府農業局長吳芳銘表示，高市迄今未傳出疫情，但苗栗、宜蘭、嘉義3處玉米田遭秋行軍蟲入侵，秋行軍蟲成蟲繁殖力和移動性超強，所以這兩週是防疫關鍵。

農業局今天已派員至秋行軍蟲較喜愛的全市各玉米田、稻田及牧草耕地實地巡查；各區公所設有疫情通報系統嚴陣以待，農業局也加強與區公所聯繫掌握最新狀況。

高市府表示，防檢局目前已公告玉米緊急防治藥劑有賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，可供作緊急防治使用，並在高雄市內主作物產區及港口、機場已布設33個性費洛蒙陷阱誘引秋行軍蟲成蟲。

農業局提醒民眾，有發現可疑害蟲，可即時利用防檢局通報專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書、動植物防疫檢疫局Line@或農委會天然災害查報app進行通報並上傳照片、影像，可快速鑑定，或撥高雄市1999市民服務專線或農業局植物防疫及生態保育科7995678轉6159、6167。

秋行軍蟲高雄市

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