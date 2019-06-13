親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台豪大雨警報
秋行軍蟲害侵台
國6東延行不行
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

防堵秋行軍蟲 花蓮成立疫情監控小組

2019-06-13 18:25中央社 花蓮縣13日電

防堵秋行軍蟲危害，花蓮縣成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，發動跨局處與全縣民眾合力防範疫情，同步盤點與備妥相關防疫物資與機具，以利未來執行緊急防治處理及移動管制等工作。

花蓮縣政府今天召開跨局處防治秋行軍蟲及分工會議，成立「秋行軍蟲疫情監控處理小組」，縣長徐榛蔚要求各單位加強宣導秋行軍蟲型態辨識、通報管道及防治方式。

徐榛蔚表示，防疫視同作戰，自6月8日接獲第一起發生於苗栗飛牛牧場秋行軍蟲確診案例後，在宜蘭縣頭城鎮及嘉義縣義竹鄉也陸續發生秋行軍蟲確診案例，推動防疫工作刻不容緩。

她指出，縣府透過跨局處分工執行疫情監測、教育訓練、強化通報、物資整備及緊急防治處置，協調鄉鎮市公所及地區農會派員訪查所轄農作物產區，向農民宣導提高警覺及加強防範措施，並預備賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等11種農藥，可供緊急防治作業使用。

花蓮縣政府呼籲民眾如有發現可疑害蟲，應收集植物蟲害特徵照片及蟲體相片，並提供發生地點及聯絡人資訊，透過防檢局專線0800-039-131、防檢局防疫小尖兵臉書等進行通報並上傳照片、影像，於6月21日前經鑑定確為秋行軍蟲自然入侵危害屬實者，農委會將提供通報獎金新台幣1萬元。

秋行軍蟲疫情徐榛蔚
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

秋行軍蟲入侵台東？ 農政單位：檢體明出爐

2019-06-13 17:04

秋行軍蟲長得很像這些蟲蟲 農民不要誤判釀成蟲災

2019-06-13 16:30

彰化農民通報疑似秋行軍蟲入侵 今採樣送驗

2019-06-13 14:13

校園不成防疫死角 教部通令各校「通緝」秋行軍蟲

2019-06-13 13:51

秋行軍蟲入侵嘉義 成立緊急應變小組因應

2019-06-13 12:34

雲林疑傳出秋行軍蟲現蹤 縣府成立疫情小組防堵

2019-06-13 12:18

玉米農剉咧等 縣府加強噴藥、吊掛誘蟲盒

2019-06-13 00:33

首例揪蟲英雄沒獎金 農委會只送2娃娃

2019-06-13 00:28

鏟除秋行軍蟲 發現1例給1萬

2019-06-13 00:26

苗栗、嘉義、宜蘭都現蹤 秋行軍蟲4通報方式報你知

2019-06-12 21:56

影／秋行軍蟲入侵嘉義鹿草 挖3米深坑掩埋覆烏肥

2019-06-12 20:25

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

影／蟲蟲危機！宜蘭遭秋行軍蟲入侵 另有3起疑似案例

2019-06-12 18:01

秋行軍蟲入侵3縣玉米 專家：放晴速耕鋤玉米田

2019-06-12 17:39

防治秋行軍蟲 蘇貞昌：已備妥特別統籌分配款

2019-06-12 17:03
看更多

熱門文章

認出秋行軍蟲救35億元農產 無名英雄：我沒那麼偉大

2019-06-12 19:12

阿翔謝忻爆婚外情 兩性作家評：和男人稱兄道弟更心機

2019-06-13 11:17

豪雨中場休息！一張圖看大雨這幾天怎麼下

2019-06-12 19:55

郭台銘宣布加碼捐贈「再給台大癌醫中心50億元」

2019-06-13 10:30

研究生怨基北通學2小時 基隆人訓：這點苦都吃不了

2019-06-13 10:44

首例揪蟲英雄沒獎金 農委會只送2娃娃

2019-06-13 00:28

南投山區累積雨量已破200毫米 中北部大雨特報

2019-06-13 07:30

男友頻偷吃她忍痛分手 網友見照片驚：顏值爆表呀

2019-06-13 16:19

異國夫妻吵架冒出「歐巴+國罵」鄰嚇呆 網笑：台韓交流啊

2019-06-13 10:48

台大癌醫50億捐款延宕 郭台銘： 要捐錢卻捐不出去

2019-06-13 11:20

今下班當心淋成落湯雞！氣象局：傍晚各地雨勢再增強

2019-06-13 11:57

影／秋行軍蟲入侵嘉義鹿草 挖3米深坑掩埋覆烏肥

2019-06-12 20:25

台鐵降門檻招399名營運人員 筆試全改選擇題

2019-06-13 16:27

鏟除秋行軍蟲 發現1例給1萬

2019-06-13 00:26

每日星座運勢／水瓶多留意身體健康 事業多元運作

2019-06-13 00:00

杜蘭特在總冠軍賽中拉斷跟腱 足踝外科名醫這樣說

2019-06-13 09:25

石門水庫水位溢滿 開啟排洪隧道調節性放水

2019-06-13 10:10

「我很善良卻必須絕情」人生3件事懂得放下 生活才會更快樂

2019-06-12 22:27

疑紅茶冰惹禍 高雄12學童嘔吐腹痛送醫1人留觀

2019-06-13 15:14

奇妙家世！她有4個爸媽 紅包領4份、36分考卷被圍攻

2019-06-13 11:15

下班注意！鋒面南移 全台20縣市豪大雨特報

2019-06-13 16:56

吳德榮：今晚起對流再增強 北台灣等周末見陽光

2019-06-13 07:46

Apple信義A13週六開幕！玻璃外牆搶先看 地下層還有玄機

2019-06-13 10:43

全球首例！6歲女童性早熟 罹患產婦病

2019-06-13 00:05

胃食道逆流光吃藥不會好 醫師：五大危險因子飲食要減

2019-06-13 12:59

【相處之道】林姝／老公是我的

2019-06-13 06:00

苗栗、嘉義、宜蘭都現蹤 秋行軍蟲4通報方式報你知

2019-06-12 21:56

漢民國小疑食物中毒11生送醫 疑外送紅茶冰沙惹禍

2019-06-13 14:10

今晚雨勢加劇！中部以北防大雨或豪雨

2019-06-13 13:50

標章比不上自我宣傳？ 台南生產農產品以日文標示價格飆三倍

2019-06-12 21:57

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／永遠有路可逃

2019-06-13 06:00

【家的形狀‧非典型的幸福】木木／只有我和孩子建立的家

2019-06-13 06:00

秋行軍蟲長得很像這些蟲蟲 農民不要誤判釀成蟲災

2019-06-13 16:30

聯晚之眼／世界最長鐵路隧道 耗時17年、犧牲9人命

2019-06-13 14:35

別吃太補！女童性早熟 比男童高出5至10倍

2019-06-13 00:12

登上台北最高天空漫步雲端！台北101戶外101樓首度對外開放

2019-06-13 16:17

遭踼爆二周後 「MedPartner美的好朋友」控告離職小編

2019-06-12 21:03

經常反覆清喉嚨 耳鼻喉科醫師：可能胃食道逆流引起

2019-06-13 10:56

諮商師：救婚姻 別忘維繫感情「3要素」

2019-06-13 01:19

韓國瑜盼中央支援登革熱防疫 政院允全力支持

2019-06-12 20:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top