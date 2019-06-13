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防堵秋行軍蟲肆虐 雲林成立疫情監控小組

2019-06-13 16:52中央社 雲林縣13日電

秋行軍蟲登台引發農民聞蟲色變，雲林縣水林鄉及四湖鄉昨天各有一例疑似通報，縣府除了成立疫情監控處理小組外，縣長張麗善今天也召開防疫會議，宣示全面防堵秋行軍蟲。

雲林縣動植物防疫所長廖培志今天在會中表示，昨天在水林鄉及四湖鄉各有一例疑似秋行軍蟲通報案例，防疫所已將蟲體送至防檢局進行基因鑑定，一旦確認，將立刻封鎖受害田區進行玉米植株剷除銷毀。

廖培志指出，若確定為秋行軍蟲，將在受害田區玉米植株銷毀後，再加掛性費洛蒙誘捕器監控3個月，直到未再發現秋行軍蟲才能再度種植；現階段將採最嚴密的行動來防堵秋行軍蟲擴散，全力為雲林縣農業把關。

張麗善在會中也呼籲鄉親，若發現疑似秋行軍蟲蹤跡一定要立即通報，若通報成功且確認為秋行軍蟲者，可獲通報獎金新台幣一萬元。

此外，中央災害應變中心規劃，作物完成剷除銷毀後，可依評定價格獲得補償費，在3個月的監控期間，因無法種植作物，每公頃可獲4.5萬元的休耕補償，以確保受害農民權益。

縣府指出，秋行軍蟲的幼蟲外觀與斜紋夜盜蟲相近，主要危害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353種經濟作物，對於農業大縣的雲林縣而言，經濟危害特別大，請鄉親把握黃金防疫期，全面防堵、殲滅秋行軍蟲。

秋行軍蟲農民
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