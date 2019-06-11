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嘉義玉米田秋行軍蟲檢體鑑定中 最快12日公布

2019-06-11 19:59中央社 嘉義縣11日電

苗栗縣飛牛牧場發現秋行軍蟲，嘉義縣義竹鄉一處青割玉米田也發現疑似秋行軍蟲案例，中央防檢局正確認中，結果最快明天公布，嘉義縣農業處今天採取相關因應防治作為。

嘉義縣農業處農務科長李秋瑩今天受訪指出，台南區農改場義竹分場人員日前在分場附近巡視察看農作物，發現一處青割玉米田疑似有秋行軍蟲，進而向上通報。

李秋瑩表示，台南區農改場人員已到義竹青割玉米田採樣蟲體送驗，中央防檢局目前正在確認中，結果最快明天公布，農業處今天先確認可用藥劑的單位面積用量，並確認目前嘉義縣硬質玉米、青割玉米、食用玉米的栽植面積。

李秋瑩說，農業處後續按照農委會指示進行，如確認為秋行軍蟲，對於發現田區進行全區藥劑防治；對周邊玉米田區進行預防性防治；籲請栽植玉米農民進行田區檢查，必要時進行預防性藥劑防治。若不是，則籲請栽植玉米農民進行田區檢查，並自主進行預防性防治。

李秋瑩指出，秋行軍蟲的因應措施，包括第一時間封鎖受害田區、受害田區加掛性費洛蒙誘殺器、受害田區作物全面銷毀並補償、公告11種緊急防治用藥等。

她說，發現秋行軍蟲的處理SOP，分為適合噴藥，進行強制噴藥、管制植物及產品移動，若不適合噴藥，受害田區內作物全數剷除銷毀，給予補償。

農民農改場農委會

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