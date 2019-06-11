秋行軍蟲入侵危機 雲林縣高度戒備防

2019-06-11 17:32 中央社 雲林縣11日電



秋行軍蟲在苗栗發現首例，嘉義有疑似蟲跡送驗中，鄰縣雲林防疫高度戒備，農委會防檢局今天發布緊急措施，並呼籲若發現蟲跡，立即撥打通報專線0800-039-131。

初步判斷可能隨著季節風侵襲台灣的秋行軍蟲，在苗栗縣青割玉米田發現首例，宜蘭及嘉義也有疑似蟲跡相驗中，隔鄰的雲林縣繃緊神經戒備；行政院農業委員會動植物防疫檢疫局已啟動剷除銷毀急性費洛蒙誘黏成蟲等緊急措施。

雲林縣動植物防疫所指出，秋行軍蟲主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等353經濟作物。牠的外觀和斜紋夜盜蟲相近，但繁殖力更強，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。

防疫所形容，秋行軍蟲的特徵，幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的4個斑點，可採用藥劑防治，防檢局已公告11種緊急防治資材，包括5.87%賜諾特、11.7%賜諾特、100G/L(10% W/V)諾伐隆、20%氟大滅、18.4%剋安勃、5%護賽寧、10%依芬寧、20%依芬寧、75%硫敵克、48.1%蘇力菌、54%鮎澤蘇力菌，農友不用擔心無防治資材可用。

雲林縣動植物防疫所表示，請農民特別留意田間，若發現疑似秋行軍蟲蹤跡，請立即通報行政院農業委員會動植物防疫檢疫局專線0800-039-131或雲林縣動植物防疫所專線05-5523270。