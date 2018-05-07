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「拔管」公文未提准或駁 律師：教育部心虛玩文字遊戲

2018-05-07 20:03聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部上月27日否決管中閔的台大校長當選人資格，並於5月4日發出公文。本報資料照...
教育部上月27日否決管中閔的台大校長當選人資格，並於5月4日發出公文。本報資料照片
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教育部上月27日否決管中閔台大校長當選人資格，並於5月4日發出公文，台大今天收到。依據公文內容，教育部未明確寫出「准」或「駁」字眼。律師葉慶元表示，教育部公文未提「聘任」或「駁回」，「是在玩文字遊戲」，打算用這個方式規避當事人提起行政訴訟的權利，教育部顯然在「心虛」。

但葉慶元認為，教育部公文要求台大遴委會重啟遴選，法律效果就是「不准」的意思，台大還是可以提訴願。

教育部4月27日否決管中閔的台大校長當選人資格，台大今天收到相關公文。公文指出，聘任國立大學校長的權限在教育部，管中閔與遴委蔡明興（台哥大副董）的利害關係未被揭露，台大遴委會的組成及遴選程序難認與正當行政程序原則相符，應立即重啟遴選程序。對此，台大不服，擬提出訴願等行政救濟，並在5月12日召開臨時校務會議討論因應對策。

律師葉慶元說，教育部若做出聘或不聘的決定，都是行政處分。但教育部沒有依法核可管中閔，又不敢直接拒絕，公文中刻意不提「不核准」，就是怕當事人提起行政訴訟，且公文副本還沒有給管中閔。

此外，葉慶元表示，教育部公文中所舉的高雄高等行政法院的判決，是針對成大遴委會的附帶爭議，法院所做出的見解，可是這個判決不是針對處分本身做爭執，也不是最高行政法院的決議，教育部舉此例「很有問題」。

葉慶元表示，台大校長五月批可管中閔擔任台灣大哥大獨董，校長核可後就生效，管中閔當然就要行使獨董職權。所謂的產學合作協議書，是指台灣大要回饋多少錢給台大，這跟管中閔可不可以當獨董是兩件事。

葉慶元說，若依照金管會和教育部的說法，當選獨董後還不能行使職權，必須等簽完產學合作協議書，這樣完全不符合金融實務和一般公司實務，「會造成公司治理的癱瘓。」

教育部台大管中閔
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