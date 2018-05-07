推翻遴選又一案！文大準校長盧希鵬：傷害台灣私校精神

2018-05-07 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



文化大學今天召開董事會，決議將復任前校長李天任的職務，後續將函送教育部審核，並不排除重啟遴選。文化大學董事會發言人、律師張少騰表示，董事會指出在遴選過程中，3名遴選委員同時給特定候選人打100分，有涉及操控之嫌。對此，原本由董事會圈選出的準校長盧希鵬不滿表示，重啟遴選對他個人事小，但對台灣私校的精神，卻是傷害極大。

盧希鵬說，為什麼美國的名校多半是私立的? 這有賴私立大學董事會與校長間的誠信互動。他也提出5項關於文大董事會誠信的疑問，包括教育部已多次表示文大校長遴選程序已合法完成，為何私校董事仍能挑戰政府，重啟遴選？；文大董事長日前才以校長遴選委員會召集人的身分要求他辭去所有職務，包含台科大教職，為何今天開完會後又說要重啟遴選？

盧希鵬聲明全文如下：

為什麼美國的名校多半是私立的? 這有賴私立大學董事會與校長間的誠信互動。剛獲知文大董事會有可能重啟遴選，對我個人的事小，但對台灣私校的精神，卻是傷害極大。 我有五項關於文大董事會誠信的疑問： 1. 教育部已多次表示文大校長遴選程序已合法完成，我未曾拜託或請託過任何遴選委員，亦無與遴選委員有任何利益關係，且董事會已發正式公文於107年3月22日報教育部核備。私校董事仍能挑戰政府，重啟遴選? 2. 五月四日，我收到通知，董事長以校長遴選委員會召集人的身分要求我五月六日前要辭去所有職務(包含台灣科大教職)。今天(五月七日)開完會又忽然說要重啟遴選，私校董事會可以這樣隨意說話嗎? 3. 董事會為什麼承認自己曾經脅迫前校長不辭職就解聘? 針對日前董事會同意李天任前校長以受脅迫為由，撤銷辭職案，但所謂受到脅迫，前提是受到不法行為所迫。校園裡發生校長被脅迫是很嚴重的事件，如果董事會承認先前曾經對李前校長做出脅迫的不法行為，是否應對教育部及社會說明整體事件？ 4. 為什麼啟動新校長遴選且完成圈選後，又讓前校長撤銷辭呈? 難道不用對遴選出來的新校長負責？ 5. 為什麼要傷害前校長與遴選出來的新校長? 既有不法逼迫前校長在先，又有重啟遴選傷害新校長在後，文大董事會各種行為的合法性正當性為何？尚待教育部依法判斷處理。