親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

敬鵬大火殉職消防員林尉熙 最有機會逃出卻不離棄

金門豪雨成災 多處「中大水」淹水

推翻遴選又一案！文大準校長盧希鵬：傷害台灣私校精神

2018-05-07 18:13聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

文化大學今天召開董事會，決議將復任前校長李天任的職務，後續將函送教育部審核，並不排除重啟遴選。文化大學董事會發言人、律師張少騰表示，董事會指出在遴選過程中，3名遴選委員同時給特定候選人打100分，有涉及操控之嫌。對此，原本由董事會圈選出的準校長盧希鵬不滿表示，重啟遴選對他個人事小，但對台灣私校的精神，卻是傷害極大。

盧希鵬說，為什麼美國的名校多半是私立的? 這有賴私立大學董事會與校長間的誠信互動。他也提出5項關於文大董事會誠信的疑問，包括教育部已多次表示文大校長遴選程序已合法完成，為何私校董事仍能挑戰政府，重啟遴選？；文大董事長日前才以校長遴選委員會召集人的身分要求他辭去所有職務，包含台科大教職，為何今天開完會後又說要重啟遴選？

盧希鵬聲明全文如下：

為什麼美國的名校多半是私立的? 這有賴私立大學董事會與校長間的誠信互動。剛獲知文大董事會有可能重啟遴選，對我個人的事小，但對台灣私校的精神，卻是傷害極大。

我有五項關於文大董事會誠信的疑問：

1. 教育部已多次表示文大校長遴選程序已合法完成，我未曾拜託或請託過任何遴選委員，亦無與遴選委員有任何利益關係，且董事會已發正式公文於107年3月22日報教育部核備。私校董事仍能挑戰政府，重啟遴選?

2. 五月四日，我收到通知，董事長以校長遴選委員會召集人的身分要求我五月六日前要辭去所有職務(包含台灣科大教職)。今天(五月七日)開完會又忽然說要重啟遴選，私校董事會可以這樣隨意說話嗎?

3. 董事會為什麼承認自己曾經脅迫前校長不辭職就解聘? 針對日前董事會同意李天任前校長以受脅迫為由，撤銷辭職案，但所謂受到脅迫，前提是受到不法行為所迫。校園裡發生校長被脅迫是很嚴重的事件，如果董事會承認先前曾經對李前校長做出脅迫的不法行為，是否應對教育部及社會說明整體事件？

4. 為什麼啟動新校長遴選且完成圈選後，又讓前校長撤銷辭呈? 難道不用對遴選出來的新校長負責？

5. 為什麼要傷害前校長與遴選出來的新校長? 既有不法逼迫前校長在先，又有重啟遴選傷害新校長在後，文大董事會各種行為的合法性正當性為何？尚待教育部依法判斷處理。

文大前任校長李天任因上半年考績遭張鏡湖打丙等，不堪受辱去年8月請辭，董事會去年11月開會改選校長，選出台科大教授盧希鵬擔任新校長．卻傳出董事長張鏡湖因不滿部分董事有涉及操控之嫌，要求推翻遴選，並將李天任的考績改為甲等，不過遭教育部駁回，並且開罰上百萬元。今天董事會中，張鏡湖再提案復任李天任職務，經董事表決通過。

台科大資管系特聘教授盧希鵬獲選為文化大學新任校長，原定今年2月上任，卻遭董事會推...
台科大資管系特聘教授盧希鵬獲選為文化大學新任校長，原定今年2月上任，卻遭董事會推翻結果。 圖／取自台科大網站
分享

教育部盧希鵬文化大學
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

遭質疑「有領錢」？台大自掐哥今致歉：純屬戲言

2018-05-07 13:38

賴士葆：政府對獨董「興大獄」

2018-05-07 14:28

兼任爭議 曾銘宗：12家金控 18位教授兼獨董

2018-05-07 14:28

台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？

2018-05-07 08:02

教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解

2018-05-06 19:04

潘姓學生遭前外交官毆打？ 他諷：綠色戲劇新秀

2018-05-06 18:40

台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的

2018-05-06 18:08

郭大維：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 13:28

台大教授出走 教育部：個人選擇無法評論

2018-05-06 13:25

拔管後遺症 台大教授恐爆逃難潮！

2018-05-06 13:23

新五四運動後 台大發聲明：保護師生言論自由

2018-05-06 12:44

李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

2018-05-06 11:32

獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題

2018-05-06 11:22

拔管爭議延燒 李錫錕：重回黨國體制控制校園老路

2018-05-06 10:38

台大香港校友會抗議「拔管」　動員全球校友譴責干預

2018-05-06 10:00

怕拔管惡勢力？ 民進黨野百合世代談新五四會轉彎

2018-05-06 10:00

對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

2018-05-06 08:22

葉匡時批政府獨裁、可恥 為拔管把人才統統趕出去

2018-05-06 08:20

台大校長遴選事件 黃國昌：應該多聽聽學生的聲音

2018-05-06 00:05

年輕人和老人爭執你幫誰？前駐韓外交官：只有拉衣領！

2018-05-05 23:35

台大12日因應管案 學生代表籲儘速定奪

2018-05-05 22:40

台大新五四運動推擠衝突學生提告 前外交官：沒打人！

2018-05-05 22:03

捍衛台大自主 疾呼該管就管

2018-05-05 16:19

反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大敦品勵學校訓

2018-05-05 15:43

馬英九洪秀柱到台大「反拔管」 范世平：藍營取暖大會

2018-05-05 15:37

響應新五四 美台大校友向駐美代表抗議

2018-05-05 13:27

看拔管案 韓國瑜：再這樣下去，管連人都無法做

2018-05-05 13:02

台大新五四運動 徐國勇：管中閔違法就是違法

2018-05-05 11:24

台大新五四運動參與學生比例低 王丹諷：徒留笑柄

2018-05-05 07:33

老電視新聞人「台視同學會」聯名抗議政治介入校園

2018-05-05 02:19

響應「新五四運動」 華府台大校友籲教部「收回成命」

2018-05-05 00:09

藍委送黃絲帶給賴揆 突襲教長室

2018-05-05 00:07

交大、中大綁黃絲帶 成大兩派爆推擠

2018-05-05 00:02

台大師生反拔管 數千人「新五四」遊行

2018-05-04 23:47

參加新五四運動 葉匡時：不信公義喚不回

2018-05-04 22:55

新五四運動晚會 管中閔太太低調現身支持

2018-05-04 20:49

傅鐘黃絲帶不拆？ 學生會盼一致標準

2018-05-04 20:48

馬英九籲收回拔管成命 蔡英文： 麥克風沒有了

2018-05-04 19:57

台大新五四運動 椰林大道挺管反管各自表述

2018-05-04 19:43
看更多

熱門文章

遭質疑「有領錢」？台大自掐哥今致歉：純屬戲言

2018-05-07 13:38

教授兼獨董爭議 曾銘宗：12家金控有18名教授兼獨董

2018-05-07 10:48

吳茂昆首度全程主持課審 寫下出席人數最低紀錄

2018-05-06 21:54

教部拔管後10天 龜速公文今送至台大

2018-05-07 15:46

台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？

2018-05-07 08:02

獨／安軍心？ 教長上周臨時找課審委員談事情

2018-05-06 19:15

拔管效應 教授出走「台大理學院五、六人要走」

2018-05-07 00:06

新五四運動後 台大校友投書：「老人」何罪之有？

2018-05-07 14:44

拔管公文送台大：遴委會及校務會議未實質處理遴選瑕疵

2018-05-07 16:26

整理包／107會考衝刺！ 各科考前猜題一次看

2018-05-07 13:17

對立激化…管中閔籲重建社會信任機制

2018-05-07 00:06

教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解

2018-05-06 19:04

【重磅快評】國家語言發展法披平等外衣卻獨尊閩南語？

2018-05-07 12:34

「出走是個人選擇」教部：玉山計畫攬才加薪

2018-05-07 00:06

立委批政府對獨董興大獄 顧立雄：並無雙重標準

2018-05-07 11:01

統測國文試題文字近9千字 全教產：老師都有深深挫折

2018-05-07 11:21

龍年小一生增2607人 桃園18校總量管制

2018-05-07 09:03

繁星個申陸續放榜 屏東高中3人錄取醫學系

2018-05-07 11:32

教育部拔管被汙名化？教部次長：事情會慢慢澄清

2018-05-07 09:59

回應拔管嗆記者！顧：被金管會記者寵壞了

2018-05-07 11:06

推翻遴選又一案！文大準校長盧希鵬：傷害台灣私校精神

2018-05-07 18:13

嗆記者之後 顧立雄：我應該要有更大包容

2018-05-07 09:43

賴士葆批：為拔管在上市櫃公司掀起千堆雪

2018-05-07 12:18

拔管效應引發獨董恐慌 顧立雄：會找到平衡點

2018-05-07 09:43

兼任爭議 曾銘宗：12家金控 18位教授兼獨董

2018-05-07 14:28

教委會通過國家語言發展法 鄭麗君：具有時代性里程碑

2018-05-07 12:24

影／「再問一次」槓媒體 顧立雄：我應有更大的包容

2018-05-07 14:17

企業抱怨獨董更難找 顧立雄：會找平衡點

2018-05-07 11:39

4教師代表拒出席 課審延遲開會

2018-05-07 00:06

國中會考入闈 台師大：命題重生活化、情境化

2018-05-07 15:21

顧立雄：股東會選獨董前 教授應先取得學校同意

2018-05-07 09:40

高中照服科畢業 30人一起就業升學

2018-05-07 00:04

師培公費生服務年限延為6年 填志願要自我衡量

2018-05-07 00:01

媽祖給的感應 五育高中率全國之先設照顧服務科

2018-05-06 22:37

賴士葆：政府對獨董「興大獄」

2018-05-07 14:28

會考寫作攻略／到底要寫些什麼？普遍→特殊

2018-05-07 07:55

統測桃園八德考場停電1小時 依規定延長20分鐘

2018-05-07 00:03

冷眼集／公開場合獨尊閩南語 另類語言暴力

2018-05-07 13:33

台北市中小學資通訊應用大賽 日新國小創意奪冠

2018-05-07 09:36

不怕拷問 雲林義峰高中勇奪雙冠

2018-05-07 12:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top