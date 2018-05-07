賴士葆批：為拔管在上市櫃公司掀起千堆雪

2018-05-07 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



立委賴士葆。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委賴士葆今（7）日在立法院財委會質詢金管會主委顧立雄表示，你們為了幹掉管中閔「興大獄」，在上市櫃公司掀起千堆雪。

賴士葆質詢表示，因為拔管，對獨董「興大獄」，獨董先上任後追認，依你說法有問題，今天你要求所有上市櫃公司清查，要如何處理？顧立雄表示，做為政策上參考，賴士葆說，若違法是否全部拔掉？顧立雄說，沒有要拔掉獨董。

賴士葆說，你們說違法，違法的教授怎符合獨董、薪酬及審計委員會成員，你要做「興大獄」。

顧立雄說，財委會上周開會時要我們調查，管的爭議，105年台大修正後要不要先取得校方同意，兼獨董及薪酬委員會成員，參與校長遴選時要不要揭露，這都有很多的討論。

賴士葆問，至於舊的獨董，6月股東會後，學校9月才給同意函，處理否？顧立雄說，要來了解狀況，以後程序完備，如何進行補足，有無可能在提名獨董時、在選前完備。

賴士葆表示，若這些獨董不處理，是否雙重標準？顧立雄說，有一段爭議期，未取得同意能否執行，但若追認了，這部分參與董事會決議就無疑義。

顧立雄指出，8月1日透過學校申請，開了薪酬委員會，若未取同意，校方產學未簽成。希望以後程序完備能補足就沒問題。

賴士葆表示，管補足了啦。顧立雄說，對他做獨董沒意見，這是兩件事。

賴士葆表示，6月有八成股東會召開，有幾百個國立大學教授，是否取得學校同意才可上任？顧立雄說，未取得同意情況下，若執行獨董職務下有疑慮，當然有問題，都希望後面追認沒有問題。賴士葆說，你們為了幹掉管中閔，「興大獄」，讓上市櫃公司掀起千堆雪。