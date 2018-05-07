摃記者被批 顧立雄：我應該要有更大的包容心

相關新聞
對立激化…管中閔籲重建社會信任機制2018-05-07 00:06
教授兼獨董爭議 曾銘宗：12家金控有18名教授兼獨董2018-05-07 10:48
嗆記者之後 顧立雄：我應該要有更大包容2018-05-07 09:43
拔管效應引發獨董恐慌 顧立雄：會找到平衡點2018-05-07 09:43
顧立雄：股東會選獨董前 教授應先取得學校同意2018-05-07 09:40
4教師代表拒出席 課審延遲開會2018-05-07 00:06
「出走是個人選擇」教部：玉山計畫攬才加薪2018-05-07 00:06
拔管效應 教授出走「台大理學院五、六人要走」2018-05-07 00:06
管中閔：莫用「挺管」、「反管」 籲重建社會信任2018-05-06 16:20
吳茂昆爭議衝擊國教？ 課審大會遲了1小時才開成會2018-05-06 16:08
台南教育工會拒審課綱 要求吳茂昆下台2018-05-06 15:34
漏網新聞／是否支持大學自治 哪一句是吳茂昆的心內話？2018-05-06 14:13
管中閔兒子發文挺爸：充滿希望與願景 就是最真實的他2018-05-06 12:59
新聞幕後／台大校長遴選 誰是國王的人馬?2018-05-06 08:17
提醒媒體「正確語詞」 教長：要台大重選 不是拔管2018-05-06 00:28
重選校長或打官司？ 台大學生會：校務會議講清楚2018-05-06 00:22
台大學代會議長：管中閔違法兼職事證明確2018-05-05 19:27
新北市教團：拒絕承認教育界之恥吳茂昆為教育部長2018-05-05 17:45
影／校友反拔管 點燃新五四運動2018-05-05 16:18
賴清德被問拔管案 微笑噤聲避答2018-05-05 14:23
吳茂昆：我們不是拔管 要用正確的語詞2018-05-05 12:37
金管會清查上市櫃「教授獨董」 惹怨：憑什麼？2018-05-04 23:57
全面清查上市櫃公司找教授當獨董 業者抱怨莫名其妙2018-05-04 21:40
他引「動物農場」諷卡管：只有豬可兼獨董、人不可以2018-05-04 19:29
兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天2018-05-04 17:48
1600家上市櫃公司有無請教授當獨董 問卷下周回收2018-05-04 17:07
許嘉棟：獨董管太嚴 學校、公司雙輸2018-05-04 14:39
教師兼任獨董 台大：通例並非違法兼職2018-05-04 14:27
教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野2018-05-04 14:11
獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料2018-05-04 13:58
拔管效應 金管會今就查教師兼任獨董？2018-05-04 13:57
台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言2018-05-04 10:05
還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛2018-05-04 09:54
拔管越燒越大 恐釀台大教授逃難潮2018-05-04 09:41
賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待2018-05-04 09:25
蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了2018-05-04 08:00
拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查2018-05-04 02:32
徐國勇：管提早就任獨董 不符規定2018-05-04 02:32
觀察站／公司治理 被程序卡住了2018-05-04 02:32
熱門文章
台大「自掐哥」有領錢？ 游淑慧批：誰派你來的2018-05-06 18:08
李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆2018-05-06 11:32
獨／台大代理校長寫信給全校：貼政治標籤解決不了問題2018-05-06 11:22
管中閔兒子發文挺爸：充滿希望與願景 就是最真實的他2018-05-06 12:59
吳茂昆爭議衝擊國教？ 課審大會遲了1小時才開成會2018-05-06 16:08
吳茂昆首度全程主持課審 寫下出席人數最低紀錄2018-05-06 21:54
管中閔：莫用「挺管」、「反管」 籲重建社會信任2018-05-06 16:20
桃園八德考區停電逾1小時 影響2300名統測考生2018-05-06 18:25
潘姓學生遭前外交官毆打？ 他諷：綠色戲劇新秀2018-05-06 18:40
漏網新聞／是否支持大學自治 哪一句是吳茂昆的心內話？2018-05-06 14:13
獨／安軍心？ 教長上周臨時找課審委員談事情2018-05-06 19:15
台大學代會挺拔管 孫大千：護航新威權 良心呢？2018-05-07 08:02
拔管效應 教授出走「台大理學院五、六人要走」2018-05-07 00:06
台大教授出走 教育部：個人選擇無法評論2018-05-06 13:25
統測考生增2千多人 今年這些違規最多2018-05-06 18:12
台南教育工會拒審課綱 要求吳茂昆下台2018-05-06 15:34
對立激化…管中閔籲重建社會信任機制2018-05-07 00:06
教師代表拒出席課審大會 教部盼溝通化解2018-05-06 19:04
「出走是個人選擇」教部：玉山計畫攬才加薪2018-05-07 00:06
解決青年低薪 政院擬提高時薪與教師鐘點費2018-05-06 13:49
拔管後遺症 台大教授恐爆逃難潮！2018-05-06 13:23
新五四運動後 台大發聲明：保護師生言論自由2018-05-06 12:44
郭大維：貼政治標籤解決不了問題2018-05-06 13:28
4代表拒出席／課審大會 變反吳茂昆抗議現場2018-05-06 13:30
教授兼獨董爭議 曾銘宗：12家金控有18名教授兼獨董2018-05-07 10:48
影／闖課審大會 全教總：吳茂昆在位一天就是大災難2018-05-06 13:18
文大董事明再開會 再討論「校長遴選及圈選案」2018-05-06 14:17
拔管效應引發獨董恐慌 顧立雄：會找到平衡點2018-05-07 09:43
龍年小一生增2607人 桃園18校總量管制2018-05-07 09:03
教育部拔管被汙名化？教部次長：事情會慢慢澄清2018-05-07 09:59
嗆記者之後 顧立雄：我應該要有更大包容2018-05-07 09:43
全教總號召教師代表 拒出席課審大會2018-05-06 12:55
4教師代表拒出席 課審延遲開會2018-05-07 00:06
竹市滿4歲念公幼免費 私幼補助3萬元2018-05-06 13:20
顧立雄：股東會選獨董前 教授應先取得學校同意2018-05-07 09:40
師培公費生服務年限延為6年 填志願要自我衡量2018-05-07 00:01
立委批政府對獨董興大獄 顧立雄：並無雙重標準2018-05-07 11:01
媽祖給的感應 五育高中率全國之先設照顧服務科2018-05-06 22:37
統測桃園八德考場停電1小時 依規定延長20分鐘2018-05-07 00:03
台北市中小學資通訊應用大賽 日新國小創意奪冠2018-05-07 09:36
留言