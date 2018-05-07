摃記者被批 顧立雄：我應該要有更大的包容心

2018-05-07 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



拔管案金管會主委顧立雄摃上記者，前金管會主委曾銘宗今天在立法院財委會質詢時，建議顧立雄要有同理心，顧立雄點頭表示：「我應該要更大的包容心。」

曾銘宗表示，有些媒體記者不一定有主跑財經線，但長官交代他時必須執行任務，你應該要有一定的同理心，你提到記者專業性有問題嗎？顧立雄說：「可能是我來金管會後，金管會記者的專業把我寵壞了，像曾委員說的我應該要有更大的包容心。」