李鴻源爆：綠軍擔任獨董 一大堆

2018-05-06 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



內政部前部長李鴻源。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 內政部前部長、台大土木系教授李鴻源痛批，政府砍年金、拔管等作為，對於大學留才攬才造成非常大的傷害，「今天這樣做的結果是，台大教授出缺，根本已經沒人要來了。」他還說，拔管案讓台灣的法治精神被破壞殆盡，讓台大校務空轉，「這是政府該幹的事嗎？」

李鴻源表示，高教市場是國際市場，台灣教授月薪10萬元，香港是我們的4倍，大陸是我們的2、3倍，年改之後，退休之後又沒有保障，人家怎麼敢來？李鴻源說，軍公教年金改革，是政府的草率決策。很多台大教授30年前決定回台，原以為退休金會有9成薪，但在快要退休前3年，才被告知退休金從9萬砍到6萬。

「還要擔心民進黨哪天又發瘋，又把年金砍一下，誰還敢跟政府打交道？」李鴻源說，國際上再也沒有一個國家，或是一個大的工程公司或顧問公司，敢跟中華民國政府簽約，因為不知道下一個政府上台，是不是又要推翻之前的法令，「這是政府該做的事情嗎？國家還像是一個國家嗎？」他強調，法不溯既往是天經地義的，是基本的法治精神，包括這次管中閔事件或年改都是。

李鴻源表示，台大遴選委員會根據遴選辦法，經過所有合法程序選出管中閔，教育部還派了三個代表在遴委會中，從頭到尾都沒意見，等發現選出來的人不是自己人，就開始找各種理由，「不是理由的理由」，一下是抄襲，一下是去大陸講學，「台灣只要稱得上一號人物的人，誰沒有去大陸講學？」他直言，去大陸講學本來應該是鼓勵的事情，怎麼突然變成是做壞事一樣。

李鴻源指出，之後政府就開始講獨立董事，「雞蛋裡挑骨頭」。他說，金管會的所有規定都很清楚，聘獨立董事的都是上市上櫃公司，絕不會有任何模糊空間，而且擔任獨董的人不是只有藍軍，綠軍也有一大堆。「政府在這整件事情上，完全站不住腳。」

「令人擔心的是，整個法治精神被破壞掉」，李鴻源說，法律精神是無罪推論，但這一百多天來，教育部一直要管中閔證明他沒有罪，這是不對的。

李鴻源說，台大一百多天來沒有校長，造成很大的傷害，重大人事案不能聘，重大預算案不能執行，不能執行的結果是錢要還給國家，台大國際排名一直往後掉，「政府不協助我們，還抱著我們腳，讓我們的時間空轉，這是一個政府該幹的事情嗎？」

李鴻源說，他跟很多民進黨的朋友建議，根據法治精神，「就把管中閔聘了吧」，如果看管中閔真的很不爽，等他上任後，再用顯微鏡監督管中閔，或是用檢調系統約談管。不過，李鴻源說，以他對管中閔的認識，管也不可能胡作非為。