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對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

對國家政治紛爭失望！教部拔管 教師爆「逃難潮」

2018-05-06 08:22聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

這次台大校長遴選爭議，讓部分台大教授對國家政治紛爭失望，決定出走。台灣教授薪資低，加上教育部「拔管」，恐掀起教師「逃難潮」。一名台大資深頂尖教授表示，拔管案凸顯政治凌駕學術，堅定他到香港任教的決心，決定帶著兩個年輕教師一起過去；也有在海外的年輕學者陸續表態，因為拔管案，讓他們打消回台灣找教職的念頭。

一名台大理學院資深教授表示，他沒有黨派之分，但這次拔管案，是他從事學術以來，「從未看過的荒謬事」，台大依法選出校長，但政府就是要把你幹掉。另外，其他國家都是集中經費支持頂大，而台灣政府的高教經費卻是用共產方式分配，這就完蛋了，結果就是零。

這名資深教授說，這15年來，台大的排名一直往下掉，已經不如香港和大陸，但台灣還是每天都在吵政治，政府只想一把撈。「沒有校長，校內沒有士氣，經費又少，怎麼往前衝？」

「拔管案對台大及國內科研進展將是致命打擊，恐怕政爭還沒落幕之前，國內高級研究人力已經聞風走光光。」這名資深教授透露，「理學院起碼就有5、6人要走」，香港的大學也一直向他招手，薪水是3倍以上，月薪60、70萬起跳，他有極大機會過去，系上至少有兩個年輕教授會跟著他一起走。

他坦言，過去大家都忍著，因為還有愛這片土地的心，但這次台大校長事件，讓他們「啟動按鈕」，這個國家根本不值得我們這樣努力做研究，「很悲哀！」

一名科技部「年輕學者養成計畫」海外得獎人、美國頂尖大學的博士後研究員表示，他已經拿到台灣某國立大學的教職，原本也決定放棄美國高薪的工作機會回台任教。但發生卡管案後，讓他動搖回台的決定。

「若是回台任教，除了要忙教學研究外，還需要擔心這些外力的插手，那為什麼要回台灣？」他說，台灣高教環境不好或是薪水較低沒有關係，願意努力的人夠多，總是會漸漸變好，但教育部的拔管行為，「感覺就是在背後捅一刀」，對台灣高教環境造成不可彌補的傷害。

他擔心，教育部可以用各種方法影響大學校長遴選，未來又怎麼能保證教育部或其他部會，未來不會開始以不合理的方式，「插手」國內各大學的其他事務，包括教學內容、研究方向、國際學術交流或是教師升等等。

另外，一名加州柏克萊大學畢業、現在正在國外頂尖實驗室做博士後研究的年輕學者，一直都有想回台灣貢獻的想法。但就在日前教育部公布駁回台大校長遴選案後，他沒多久就在社交媒體上公開宣示，不回台灣找教職。

台大師生及校友「反拔管」，上周五發起「新五四運動」，數千人在椰林大道遊行，要求「...
台大師生及校友「反拔管」，上周五發起「新五四運動」，數千人在椰林大道遊行，要求「還我校長」。記者楊萬雲／攝影
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