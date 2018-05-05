年輕人和老人爭執你幫誰？前駐韓外交官：只有拉衣領！

2018-05-05 23:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台灣大學「新五四運動」昨天爆發推擠衝突，一名潘姓台大男學生在過程中受傷，至派出所提告傷害，拉學生衣領的68歲退休駐韓外交官劉順達今晚到案說明，強調沒有打人，強調看到學生和老人、婦女發生爭執，才會上前拉衣領。

劉回想昨日狀況表示，有兩個現場，約下午2時許在台大傅鐘外50公尺至100公尺的第一現場發現一群學生，第二現場就位在傅鐘前，看見學生和主辦單位的老人、婦女發生爭執，才會上前「拉衣領」，從學生背後出手拉衣領，「that’s all. 沒有什麼」。

劉順達強調，「我沒有立場！」，每天到台大走1萬步，昨天在第一現場沒有阻止學生，第二現場是因為看到學生和老人家、婦女在爭持，才會上前「請他們離開，不要再吵了」。

劉順達今晚至羅斯福路派出所說明，他強調只有拉衣領，沒有動手打人，如果有打人、推人，請學生舉證，願意接受司法調查。劉順達說，如果有打到他、推倒他就要道歉，但「我今天沒有做這件事，不用道歉」。

劉順達是前駐韓外交官，畢業於韓國慶北大學政治學博士，也是韓國昌信大學榮譽教授，因為想專於學術才提早退休，目前是一位專欄作家。