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年輕人和老人爭執你幫誰？前駐韓外交官：只有拉衣領！

2018-05-05 23:35聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台灣大學「新五四運動」昨天爆發推擠衝突，一名潘姓台大男學生在過程中受傷，至派出所提告傷害，拉學生衣領的68歲退休駐韓外交官劉順達今晚到案說明，強調沒有打人，強調看到學生和老人、婦女發生爭執，才會上前拉衣領。

劉回想昨日狀況表示，有兩個現場，約下午2時許在台大傅鐘外50公尺至100公尺的第一現場發現一群學生，第二現場就位在傅鐘前，看見學生和主辦單位的老人、婦女發生爭執，才會上前「拉衣領」，從學生背後出手拉衣領，「that’s all. 沒有什麼」。

劉順達強調，「我沒有立場！」，每天到台大走1萬步，昨天在第一現場沒有阻止學生，第二現場是因為看到學生和老人家、婦女在爭持，才會上前「請他們離開，不要再吵了」。

劉順達今晚至羅斯福路派出所說明，他強調只有拉衣領，沒有動手打人，如果有打人、推人，請學生舉證，願意接受司法調查。劉順達說，如果有打到他、推倒他就要道歉，但「我今天沒有做這件事，不用道歉」。

劉順達是前駐韓外交官，畢業於韓國慶北大學政治學博士，也是韓國昌信大學榮譽教授，因為想專於學術才提早退休，目前是一位專欄作家。

大安分局表示，昨天潘姓學生至派出所提告，警方循線查訪、調閱監視器，今通知劉男到案說明，將再依影像畫面釐清案情後，依法函送地檢署偵辦。

前駐韓外交官劉順達強調只有拉衣領，沒打人。記者蕭雅娟／攝影
前駐韓外交官劉順達強調只有拉衣領，沒打人。記者蕭雅娟／攝影
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