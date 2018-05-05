台大12日因應管案 學生代表籲儘速定奪

2018-05-05 22:40 中央社 台北5日電



台灣大學校園內昨日舉行「新五四運動」爆發衝突。 聯合報系資料照 分享 facebook

教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大校方預計於本月12日召開臨時校務會議因應，學生代表近日紛紛發表聲明，希望校方儘速定奪，避免因校長長期懸缺，傷害學生權益。

台灣大學校長遴選委員會1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原預訂2月上任，卻遭質疑擔任企業獨立董事、論文案、赴中國大陸活動等爭議，教育部4月27日正式以有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回遴選結果，要求重新回到校長候選人推薦資格初審階段。

因應教育部的決定，台大校方於4月30日回應，將提訴願等行政救濟，釐清大學校長遴選是否屬大學自治，並於5月12日召開臨時校務會議討論如何因應。

台大學生會今天發出1500餘字的聲明，擔心台大校長遴選已被政治口水淹沒，許多理性訴求被窄化為黨派鬥爭，而做為大學主體的學生，意見卻被忽略，學生代表人數不足，提案在校內會議中常被封殺。

台大學生會主張本月12日的校務會議以「網路直播」和「文字速記」的方式全程公開，讓全體學生可以關注會議狀況。並主張校方應檢討相關兼職「事後追認」的作法，避免再發生爭議。

對是否要重啟遴選，學生會的聲明中並未明確表態，只說如果校務會議決定同意教育部的「駁回」，應儘速重啟遴選程序；如果不同意，也應立即提出法律訴訟，具體要求12日當天會議就必須有清楚結論，避免再因拖延損害學生權益。

台大學生代表會議議長周安履等27名學生代表今天也發出聲明主張教育部有權駁回遴選結果，並無侵犯大學自治，並認為校長當選人管中閔兼職違法事證明確，即便遴選委員不需迴避，也足以構成解除校長職務的要件，要求台大立即重啟校長遴選。

台大學代會校務委員會7人也連署發出另一聲明，呼籲台大校方不要為了一時之爭，犧牲上萬學生權益，要求立即重啟遴選程序。