反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大敦品勵學校訓

2018-05-05 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部駁回台大校長當選人管中閔遴選案，引發學界反彈，台大師生昨在台大傅鐘發起「新五四運動」宣示追求大學自主，但卻有「反管」台大學生前往鬧場，還演出疑自勒脖子暈倒戲碼。國民黨文傳會副主委唐德明批評，鬧場、栽贓、抹黑能代表台大人？

唐德明表示，昨天的「新五四」是合法申請活動，但鬧場學生卻自帶大聲公踢館，以台大主人自居，認為勸離他們的人才違反大學自主，反客為主；若照該學生愚蠢邏輯，此後在台大辦活動，台大學生都可霸道闖入，要主辦單位照他們意思做，是什麼道理？

唐德明更質疑，該學生鬧場只是手段，真正目的是要抹黑、栽贓他所不喜歡的活動；所以明明別人只是請他離開，他竟可自導自演，自己用手掐住自己脖子，再假裝昏倒，然後控訴主辦單位打人，企圖抹黑整個活動的正當性，非常惡劣。

「台大何其不幸，竟然教出了這種學生。」唐德明表示，這樣的人卑劣踐踏台大「敦品勵學、愛國愛人」校訓，更諷刺了台灣民主法治教育，還能夠代表台大？好意思自稱台大學生？