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反管生自勒頸倒地？ 唐德明：踐踏台大「敦品勵學」校訓

捍衛台大自主 疾呼該管就管

2018-05-05 16:19世界日報 記者啟鉻／洛杉磯報導

南加州台大自主聯盟召集人王潞潞4日對本報表示，台大外文系為主的美西及美東校友及多...
南加州台大自主聯盟召集人王潞潞4日對本報表示，台大外文系為主的美西及美東校友及多位台大校友會前會長臨時發起簽名活動，並在華文媒體世界日報兩天刊登大幅廣告名為「該管就管」，呼應支持捍衛大學自治學術自由。 世界日報記者戴啟銘／攝影
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南加州台大自主聯盟召集人王潞潞4日對本報表示，她與另一召集人方孝偉律師代表該聯盟已起草題目為「台大要校長」文稿和配發圖片，發往台大於當天舉行新五四活動。她表示，台大外文系為主的美西及美東校友及多位台大校友會前會長臨時發起簽名活動，並在華文媒體世界日報兩天刊登大幅廣告名為「該管就管」，呼應支持捍衛大學自治學術自由。

王潞潞在致台大新五四運動信中說，南加州台大校友長期關懷母校，堅決捍衛「大學自主」與「學術自由」，因為這是台大的傳統核心價值。南加校友已在今年2月24日及4月3日兩次召開「台大要校長」記者說明會，發出聲明要求教育部「依法行政，儘速發聘」新校長。

王潞潞強調，今年1月5日台大校長遴選委員會依法選出管中閔博士為台大校長後，教育部百般拖延，更在4月27日粗暴違法否決了遴選委員會的決定。教育部嚴重違法失職，藐視大學法的規定，同時嚴重影響傷害了台大學生的受教權益及學校行政運作。如果沒有校長，台大無法招攬到國際優秀人才。也無從進行學術及國際合作發展等計畫，更無從提升國際競爭力。

王潞潞表示，目前以台大外文系為主的美東美西校友簽名數量持續增加。她強調，南加州台大「大學自主聯盟」呼籲海內外台大校友們展現知識分子的風骨和良知，團結一致發出正義之聲。旅居美國的台大校友要求：教育部立即依法行政，發聘管中閔校長上任，領導台大未來發展。教育部長違法濫權立即辭職下台，行政院長應向全民道歉，並向公立及私立學術機構保證維護大學自主，不得干涉大學校長任命。政府應幫助大學營造良好的學習環境，擴大學術研究項目，提升國際大學排名。

台大教育部管中閔
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