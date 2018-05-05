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響應「新五四運動」 華府台大校友籲教部「收回成命」

2018-05-05 00:09聯合報 記者張加╱即時報導

美國大華府及巴城台灣大學校友會成員4日帶著「捍衛台灣民主法治」的黃絲帶赴駐美代表...
美國大華府及巴城台灣大學校友會成員4日帶著「捍衛台灣民主法治」的黃絲帶赴駐美代表處抗議，反對台灣教育部駁回台大準校長管中閔聘任案。華盛頓記者張加／攝影
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響應台灣「新五四運動」，美國大華府及巴城台灣大學校友會成員4日帶著「捍衛台灣民主法治」的黃絲帶，赴華府駐美代表處抗議台灣教育部駁回台大準校長管中閔的遴選結果；該會副會長張冀華表示，希望台灣教育部「收回成命」。

張冀華與幾位校友遞交致駐美大使高碩泰的抗議書，代表收下抗議書的駐美代表處教育組長遲耀宗說，今天就會趕快作業，轉回國內主管機關。

張冀華受訪表示，希望教育部收回成命，管中閔校長已經過正式遴選制度，但教育部卻以不同理由「卡管」，之後甚至「拔管」，讓海外校友很痛心；張冀華並說，此事已違反國家自由民主精神。

2006年畢業的台大校友、大華府及巴城台灣大學校友會前會長葉人豪受訪時說，教育部的作法實在超過了，他站出來並非「挺管」，而是反對教育部現在的作法，完全不尊重台大遴選委員會的結論。

葉人豪表示，教育部用行政手段「拔管」令人看不下去，因此決定站出來反抗。

抗議書寫道，請高碩泰代向總統轉達該校友會立場，請求教育部盡速收回4月27日的決定，並尊重台大校長遴選委員會所選任的校長；別讓台大校長人事久懸未決，恝置台大喪失國際學術競爭力，進而損及國家民主形象。

抗議信指出，身為旅美大華府及巴城台灣大學校友會全體理事，對於中華民國教育部駁回母校校長遴選委員會合法選任管中閔教授擔任台大校長一案，須表達最強烈及最沈痛的抗議。

在大華府及巴城台灣大學校友會赴駐美代表處抗議前，清華大學校友會也前往抗議。

為表達反對台灣教育部駁回台大準校長管中閔聘任案，美國大華府及巴城台灣大學校友會成...
為表達反對台灣教育部駁回台大準校長管中閔聘任案，美國大華府及巴城台灣大學校友會成員4日赴駐美代表處遞交抗議書，由教育組長遲耀宗（左3）代表收下。華盛頓記者張加／攝影
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