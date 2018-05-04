影／台大燭光晚會挺管 宣讀新五四宣言

2018-05-04 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



教育部退回台大校長管中閔聘任案後，風波越演越烈，台大師生發起了「捍衛大學自治，守護學術自由」行動，4號晚上在台大校門口舉辦「愛臺大」晚會，活動現場有不少民眾參加靜坐，但婉拒政治人物發言，學生並宣讀新五四宣言，宣示台大堅守獨立的立場。