親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

墾丁後壁湖海鮮餐廳 消保官突檢多未標示時價

影／台大燭光晚會挺管 宣讀新五四宣言

2018-05-04 19:15聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

教育部退回台大校長管中閔聘任案後，風波越演越烈，台大師生發起了「捍衛大學自治，守護學術自由」行動，4號晚上在台大校門口舉辦「愛臺大」晚會，活動現場有不少民眾參加靜坐，但婉拒政治人物發言，學生並宣讀新五四宣言，宣示台大堅守獨立的立場。

台大教育部管中閔
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

「大學自治不可棄」馬英九無預警赴台大聲援新五四運動

2018-05-04 15:21

不滿拔管！ 馬英九籲蔡英文指示教育部「收回成命」

2018-05-04 15:41

影／馬英九：教部違法濫權 踐踏大學自治與依法行政

2018-05-04 15:47

科大校長連署 8萬多人挺「堅持大學自主」

2018-05-04 18:48

台大生：「如教部下周未有回應將有更激烈舉動」

2018-05-04 18:47

葉匡時挺新五四：政府應收回成命 依法聘管中閔為校長

2018-05-04 18:46

台大新五四運動 聲援民眾坐滿傅鐘廣場

2018-05-04 17:13

評／哪來校園民主？只有校董做主！

2018-05-04 15:50

台大辦「新五四運動」 抗議教育部駁回管案

2018-05-04 15:48

聲援台大 馬英九：教育部粗暴無理

2018-05-04 15:38

拔管案 段宜康：集團變身校園自治捍衛者

2018-05-04 15:05

影／拔管案延燒！交大教授籲「政府收回成命」

2018-05-04 14:46

【重磅快評】新五四運動 只為喚起知識份子的良知！

2018-05-04 14:13

影／聲援台大新五四 國民黨團再衝吳茂昆辦公室撲空

2018-05-04 12:40

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

清大生發表五四感動宣示 反諷校方大學自治是假象

2018-05-04 11:41

影／中部學生黑衣「快閃公祭」大學自治 挺台大新五四

2018-05-04 11:23

校園自主行動聯盟 籲尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 11:22

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17

台大海外校友會 籲「勿戕害大學自治」

2018-05-04 11:04

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

影／國民黨立委衝教育部長室 挺大學自主

2018-05-04 10:58

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

談管中閔提前就任獨董原因 徐國勇：想多領薪水

2018-05-03 13:46

新五四運動萬人報名 台大：不支持罷課

2018-05-03 13:28

政大發聲明：不默認侵蝕大學自主的胡作非為

2018-05-03 13:25

劉兆玄談拔管：全世界沒這樣搞的

2018-05-03 13:23

【重磅快評】拔管獨董進階版？ 顧立雄不惜股市掀風暴

2018-05-03 13:04

教長「拔管」 韓國瑜：一群聰明的人在做糊塗事

2018-05-03 13:01

台大「新五四運動」反拔管 藍議員呼籲柯P應響應

2018-05-03 10:48
看更多

熱門文章

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

獨／教授兼獨董延燒 上市櫃公司今下班前交資料

2018-05-04 13:58

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

「大學自治不可棄」馬英九無預警赴台大聲援新五四運動

2018-05-04 15:21

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

兼任獨董違法？ 台大前校長：用此理由拔管無法無天

2018-05-04 17:48

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

教授兼獨董至少數百人 全面清查恐屍橫遍野

2018-05-04 14:11

台大新五四運動 聲援民眾坐滿傅鐘廣場

2018-05-04 17:13

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

不滿拔管！ 馬英九籲蔡英文指示教育部「收回成命」

2018-05-04 15:41

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

107會考猜題／自然科作答把握兩個關鍵、三大題型

2018-05-04 07:59

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

拔管案 段宜康：集團變身校園自治捍衛者

2018-05-04 15:05

【重磅快評】新五四運動 只為喚起知識份子的良知！

2018-05-04 14:13

教師兼任獨董 台大：通例並非違法兼職

2018-05-04 14:27

3年前放棄北一女 二信陳品竹正取長庚圓醫師夢

2018-05-04 14:49

她外語第一名畢業不找高薪工作 跑到非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 10:53

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

影／聲援台大新五四 國民黨團再衝吳茂昆辦公室撲空

2018-05-04 12:40

台大醫繁星榜首在雲林 不補習的2個讀書要領

2018-05-03 23:45

疑受台大案效應影響 政大首次「灑網徵才」成效不佳

2018-05-03 22:07

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17

清大生發表五四感動宣示 反諷校方大學自治是假象

2018-05-04 11:41

許嘉棟：獨董管太嚴 學校、公司雙輸

2018-05-04 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top