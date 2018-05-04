親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

70餘萬戶突遭斷訊！民視新聞控郭台銘干預媒體

聽過金正恩説笑話嗎？板門店的「對白秘話」

清大生發表五四感動宣示 反諷校方大學自治是假象

2018-05-04 11:41聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

清大教師會在上月29日的「守護大學基本價值聲明」行動，表達對大學自治的追求。對此，清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，反諷校方應要落實「真正的大學自治」，並非假象進行。清華大學前學生議會副議長柯廷諭表示，從校長遴選到張貼校園內反核黃絲帶、學校合併事件，校方並未真正納入學生意見，對大學自治說法根本是「雙重標準」。

清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大...
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享

清大主任秘書呂平江說，校方對於學生能提出正、反兩面聲音，都很歡迎，也樂見學生對公共事物參與。對於，學生團體要辦宣示行動，校方都「尊重」，也歡迎討論。不過，學生也必須注意，不要損害到公眾利益，若把其他主題都夾雜進來，反而模糊了焦點，也不必要。

今天上午9點40分，「基進筆記」在清大台積館大草坪紫荊葉地景藝術前發表「五四感動宣言」。他們希望，校方高層未來對大學自治精神的實踐與積極推動。

基進筆記社團幹部賴韋利說，清大校長、前校長及院長等人，在校園內針對教育部不聘任管中閔為台大校長一事發表聲明，還在校內懸掛黃絲帶，但清大師長這幾年對學生施壓，如之前學校曾擅自拆過學生在校園內的反核黃絲帶，如今卻高喊大學自治，讓人覺得諷刺。因此，發起「五四感動宣示」，提醒清大校方認清大學自治精神。

「學生有權選出自己的校長」柯廷諭發表談話指出，學生也應內為校長遴選委員會的代表名額，4年前也透過記者會，向校方提出要求，如今卻沒有下落。此外，在學術勞工的權益也要受到尊重，助教沒有納入勞教保，要當助教還必須繳教學實務課學分費，卻沒有實際課程，根本是「先繳錢才能領薪資。」

呂平江表示，在教學實務課學分費有實際課程，課程與實習相同，如TA助教一樣，老師會給予指導評分。此外，助教所領薪資為獎助的錢，符合團保的資格，無須再繳勞保的保費。以兼任教學獎助生來說，領6千元月薪，勞保自付額233元、健保310元，校方要付勞保830元、保997元，但這樣來說，會比上一代多出2至4年年資，造成世代的不公平。

呂平江表示，校長遴選辦法是組織規程明訂，學生雖然沒有選舉權，但有保障參與權，學生代表可以列席參與開會、面試。至於，學生不得投票部分，是考量學生的代表性問題，且學生會、學生議會的選舉投票率都相當低，近3年來，在學生會長的得票率都低於5％，每一屆的得票數都沒有破1千人。

他強調，若學生有其他想法、想更積極地參與，能提出修改組織規程，學校會依照遴選辦法進行程序。

清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大...
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大...
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享
清大生自製海報諷刺校方，並未真正落實大學自治。記者郭宣彣／攝影
清大生自製海報諷刺校方，並未真正落實大學自治。記者郭宣彣／攝影
分享
清大生在紫荊葉地景藝術上，張貼海報，呼籲校方能落實「真正的大學自治」。記者郭宣彣...
清大生在紫荊葉地景藝術上，張貼海報，呼籲校方能落實「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享
清大生在公共藝術上，張貼海報，呼籲校方能落實「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
清大生在公共藝術上，張貼海報，呼籲校方能落實「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大...
清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影
分享

清大
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

影／聲援台大新五四 國民黨團再衝吳茂昆辦公室撲空

2018-05-04 12:40

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

影／中部學生黑衣「快閃公祭」大學自治 挺台大新五四

2018-05-04 11:23

校園自主行動聯盟 籲尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 11:22

台大海外校友會 籲「勿戕害大學自治」

2018-05-04 11:04

影／國民黨立委衝教育部長室 挺大學自主

2018-05-04 10:58

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

談管中閔提前就任獨董原因 徐國勇：想多領薪水

2018-05-03 13:46

新五四運動萬人報名 台大：不支持罷課

2018-05-03 13:28

政大發聲明：不默認侵蝕大學自主的胡作非為

2018-05-03 13:25

劉兆玄談拔管：全世界沒這樣搞的

2018-05-03 13:23

【重磅快評】拔管獨董進階版？ 顧立雄不惜股市掀風暴

2018-05-03 13:04

教長「拔管」 韓國瑜：一群聰明的人在做糊塗事

2018-05-03 13:01

台大「新五四運動」反拔管 藍議員呼籲柯P應響應

2018-05-03 10:48

獨／劉兆玄談拔管案：全世界沒有這樣子搞的

2018-05-03 09:39

台大師生五四罷課行動 校方：不支持也未核准

2018-05-03 08:31

這些人高喊大學自主卻無視管案 孫大千：美麗的謊言

2018-05-03 08:23

謝長廷：大學自治不以政治立場為出發點的爭辯可達成

2018-05-03 01:50

拔管唱反調？ 謝長廷：保障大學自治是絕對必要的

2018-05-03 00:21

孫震回敬蔡政府「裝睡的人叫不醒」

2018-05-03 00:14

謝文進批民進黨 不容黑手伸交、清大

2018-05-02 23:42

【即時短評】無限上綱拿獨董做文章 官方拔管沒能耐沒底線

2018-05-02 22:15

對拔管案表態 教授：挺民進黨有違我的良知

2018-05-02 21:43

批台大遴選委員會 柯建銘：管中閔案就是選舉舞弊

2018-05-02 20:15

前台大校長孫震「挺管」 段宜康：歷史最大的荒謬！

2018-05-02 19:54

力挺管中閔為台大校長 台大財金系發聲明

2018-05-02 17:38

問到卡管 這個台大畢業的官員最敢講

2018-05-02 17:19

拔管案 學者：面對行政凌駕法律時應大聲說「不」

2018-05-02 14:53
看更多

熱門文章

蔡政府「拔管」總動員 背後驚悚內幕可拍電影了

2018-05-04 08:00

政府要查台大140名兼職教授 學者：為拔管「株連甚廣」

2018-05-03 18:11

台大「新五四運動」明登場 傳突然取消「罷課」？

2018-05-03 21:53

【重磅快評】兩要角猛拔管 卻把蔡政府卡在囧途中

2018-05-03 16:54

成大師挺管聲援黃絲帶 有學生質疑：大學高層自主？

2018-05-04 11:02

繁星台大醫科狀元落雲林 小女生志氣高想當偏鄉醫生

2018-05-03 16:17

教部稱台大案非「行政處分」 律師：那何來不聘權利？

2018-05-03 15:13

拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46

整理包╱拔管昨是今非、雙重標準大全集

2018-05-03 18:57

中部大學生發公祭「訃文」 明天響應新五四

2018-05-03 21:23

拔管、挺管霧煞煞？一次搞懂其中眉角

2018-05-03 16:29

教授都是這樣任獨董 為何管中閔不行？

2018-05-03 22:09

連謝長廷都挺學術自由 羅智強：小英應為「拔管」道歉

2018-05-03 16:06

響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01

孫大千槓段宜康 二問學運先鋒批荒謬

2018-05-04 09:14

拔管案民調／44%主張教育部應尊重台大遴選結果

2018-05-04 00:48

聯合報民調／拔管案 44%認教部應尊重台大遴選結果

2018-05-03 23:55

教部稱台大案「非行政處分」 管爺助理：無法領會深奥見解

2018-05-03 18:52

6千人參加「新五四」 成大、政大呼應

2018-05-03 23:42

台大遴選案不算行政處分 公法學者：教育部強詞奪理

2018-05-03 18:46

被指「挺管」 謝長廷酸：有些政治人物反應就是快

2018-05-03 22:41

台大遴選會聲明引不滿 多數委員靜待後續暫不發言

2018-05-04 10:05

台大校長爭議 科技部長陳良基：很難過

2018-05-03 15:48

陳良基：我兼任獨董時適用舊法 可以追溯

2018-05-03 16:30

謝長廷：將挺大學自治變成挺管只是政治鬥爭技巧進化

2018-05-03 22:39

還我校長vs.拒絕違法管爺 台大椰林大道黃布條高掛

2018-05-04 09:54

【重磅快評】豈容蔡英文宣告：將台大獻祭給民進黨！

2018-05-04 12:22

台大校園下午新五四運動 估將有五千人規模

2018-05-04 11:17

賴清德談拔管爭議：一定有辦法解決 不妨理性看待

2018-05-04 09:25

拔管案 沈富雄：顏色不對主導下的欲加之罪

2018-05-04 11:44

教授兼獨董「先上車後補票」…金管會要查

2018-05-03 23:31

拔管事件延燒…教授兼任獨董 全面清查

2018-05-04 02:32

台大曾修內規「追溯獨董聘期是通例」

2018-05-03 23:51

她外語第一名畢業不找高薪工作 跑到非洲教縫布衛生棉

2018-05-04 10:53

疑受台大案效應影響 政大首次「灑網徵才」成效不佳

2018-05-03 22:07

台大醫繁星榜首在雲林 不補習的2個讀書要領

2018-05-03 23:45

免筆試「開放式大學」 下學期開辦

2018-05-03 14:56

千名學生停課受測 高教產：影響學生受教權

2018-05-03 16:18

影／中彰投學生發訃文 悼大學民主自治已死

2018-05-04 11:17

管中閔案 燒出教授兼獨董兩大問題

2018-05-03 18:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top