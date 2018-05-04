清大生發表五四感動宣示 反諷校方大學自治是假象

2018-05-04 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



清大教師會在上月29日的「守護大學基本價值聲明」行動，表達對大學自治的追求。對此，清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，反諷校方應要落實「真正的大學自治」，並非假象進行。清華大學前學生議會副議長柯廷諭表示，從校長遴選到張貼校園內反核黃絲帶、學校合併事件，校方並未真正納入學生意見，對大學自治說法根本是「雙重標準」。 清華大學學生團體「基進筆記」今天發起清大「五四感動宣示」，希望校方重視「真正的大學自治」。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook

清大主任秘書呂平江說，校方對於學生能提出正、反兩面聲音，都很歡迎，也樂見學生對公共事物參與。對於，學生團體要辦宣示行動，校方都「尊重」，也歡迎討論。不過，學生也必須注意，不要損害到公眾利益，若把其他主題都夾雜進來，反而模糊了焦點，也不必要。

今天上午9點40分，「基進筆記」在清大台積館大草坪紫荊葉地景藝術前發表「五四感動宣言」。他們希望，校方高層未來對大學自治精神的實踐與積極推動。

基進筆記社團幹部賴韋利說，清大校長、前校長及院長等人，在校園內針對教育部不聘任管中閔為台大校長一事發表聲明，還在校內懸掛黃絲帶，但清大師長這幾年對學生施壓，如之前學校曾擅自拆過學生在校園內的反核黃絲帶，如今卻高喊大學自治，讓人覺得諷刺。因此，發起「五四感動宣示」，提醒清大校方認清大學自治精神。

「學生有權選出自己的校長」柯廷諭發表談話指出，學生也應內為校長遴選委員會的代表名額，4年前也透過記者會，向校方提出要求，如今卻沒有下落。此外，在學術勞工的權益也要受到尊重，助教沒有納入勞教保，要當助教還必須繳教學實務課學分費，卻沒有實際課程，根本是「先繳錢才能領薪資。」

呂平江表示，在教學實務課學分費有實際課程，課程與實習相同，如TA助教一樣，老師會給予指導評分。此外，助教所領薪資為獎助的錢，符合團保的資格，無須再繳勞保的保費。以兼任教學獎助生來說，領6千元月薪，勞保自付額233元、健保310元，校方要付勞保830元、保997元，但這樣來說，會比上一代多出2至4年年資，造成世代的不公平。

呂平江表示，校長遴選辦法是組織規程明訂，學生雖然沒有選舉權，但有保障參與權，學生代表可以列席參與開會、面試。至於，學生不得投票部分，是考量學生的代表性問題，且學生會、學生議會的選舉投票率都相當低，近3年來，在學生會長的得票率都低於5％，每一屆的得票數都沒有破1千人。