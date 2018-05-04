響應新54運動 3頂大籲政府尊重台大校長遴選結果

2018-05-04 05:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



成功大學、交通大學和中央大學三所頂尖大學教授，組「校園自主行動聯盟」，今天將發表「捍衛大學自治和學術自由」聯合聲明，嚴正呼籲政府，「落實大學自治和學術自由，收回成命，尊重台大校長遴選結果」。

聯合聲明指出，今天，遭遇困境的不只是台大，不只在大學，而是整個台灣。從一個缺口的潰漏，也許就一決千里，滿溢漫流到社會的各個不同角落，難以收拾。

聲明表示，在尊重大學自治及學術自由之下，教育部與各大學應積極共同檢討改善相關遴選辦法，未修法前，請教育部尊重現行法規，依法行政。

台大校長遴選事件發生後，台大校內部分師生組成自主行動聯盟，發起千人連署、上凱道向「小英學姐」拜年來活動，爭大學自主，卻被貼上「挺管」標籤。如今，成大、交大、中大三校也組校園自主行動聯盟，除了發表聯合聲明，今天也響應台大新五四運動，發起綁黃絲帶活動。

成功大學今天上午10時，在榕園發起綁黃絲帶活動，並宣讀捍衛大學自治和學術自由的聲明。交大則於中午12時10分至13時10分，交大北大門進來右轉第三招待所前的樹林，進行綁黃絲帶的活動，歡迎交大師生與公民參加。

●成大、交大、中大「校園自主行動聯盟」聯合聲明(全文)

我們的聲明如下：

一、 教育部聘任國立大學校長之沿革可由解嚴前的官派(教育部直接聘任)，到教改期間，呼應大學自主，大學法修改為由大學成立遴選委員會，推薦2至3 人由教育部擇一聘任之 (此為兩階段遴選)。後來，因有立委質疑兩階段遴選不符大學自治的精神，而進一步改為目前的一階段遴選，即成立遴選委員會遴選一人後由教育部聘任之。遴選委員會中，校內委員佔五分之二，校友代表及社會公正人士佔五分之二，餘由教育部遴派。遴選委員會依法定遴選程序決定校長人選後，依大學法規定由教育部「聘任」之，完成遴選作業。

至於遴選過程中出現的種種爭議，包括候選人身分揭露、遴選委員利益迴避、以及遴選辦法是否周全完善等，則留待未來持續進行公共議論。在尊重大學自治及學術自由之下，教育部與各大學應積極共同檢討改善相關遴選辦法，未修法前，請教育部尊重現行法規，依法行政。

二、 我們以為民主化的腳步邁開之後再也不會走回頭路，學術與政治之間的分際逐漸清晰，政治不得干預學術已經是國際社會不可動搖的共識。然而，幾個月以來的紛擾，儘管令我們感到不安，但總以為威權已經過去，執政者應不致甘冒大不諱，違逆民主政治與學術自由的基本原則與價值，貿然侵犯大學自主。惟執政者最後的作為，讓我們深刻體認，神聖的原則可以悍然毀棄，美好的價值卻是如此脆弱，二者都需要我們時時刻刻捍衛與守護。它們不是上天賜予的永恆贈禮，得之既不易，稍一疏忽，失去的速度也會超乎想像。今天，遭遇困境的不只是台大，不只在大學，而是整個台灣。從一個缺口的潰漏，也許就一決千里，滿溢漫流到社會的各個不同角落，難以收拾。

台灣如同任何一個民主國家，不可避免存在多元看法與差異。只有彼此尊重、和而不同、共存共榮才是我們所認同的台灣價值。因此，我們嚴正呼籲政府落實大學自治和學術自由，收回成命，尊重台大校長遴選結果。

成大人校園自主行動聯盟 尤瑞哲教授

交大人校園自主行動聯盟 唐麗英教授

中大人校園自主行動聯盟 朱延祥教授