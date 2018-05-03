拔管非行政處分、切斷救濟可能 藍委怒轟教部

2018-05-03 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



教育部次長林騰蛟今天(3日)說，教育部認定，駁回管中閔案「不是行政處分」 。記者孫中英／攝影 分享 facebook 教育部駁回台大校長遴選案，居然不是「行政處分」。教育部次長林騰蛟今天（3日）在立法院財委會答詢時表示 ，教育部上周五（4月27日）晚間依大學法第9條，決定不予聘任管中閔出任台大校長「不算是一個行政處分」。時代力量立委黃國昌問，既然行政處分都不存在，那包括管中閔或台大也無從提起行政救濟，林騰蛟說，教育部的立場就是這樣。

國民黨立委曾銘宗說，教育部這種說法，將引起更大爭議，他說，教育部自認為有權利駁回管中閔的核聘案，「但又不認為這是一個行政處分」，讓當事人無從適用行政救濟，不能做訴願和行政訴訟，這是前後矛盾，自打嘴巴，對當事人絕對不公平。

黃國昌今天中午在財委會質詢時先問，為何教育部先開記者會，發布不予聘任管中閔出任台大校長，但到目前為止「教育部正式決定，該發布的最基本公文書，居然還沒出來？只發布了一個作者不明的附件二」。林騰蛟說，教育部正式決定，現在還在最後整理階段「希望這禮拜內會做出來」。

黃國昌接著問，教育部依大學法第九條決定不予聘任管中閔這個決定，「是不是一個行政處分？」林騰蛟一開始閃爍其詞，他說「我們是回到遴選委員會，並沒有管中閔個案是否聘任問題」。黃國昌一再追問下，林騰蛟才說，「本案是回到校長遴選委員會做處理，基本上還是在這個程序當中，教育部認為，這不算是一個行政處分」。

曾銘宗說，依照大學法第九條及現行選聘運作辦法，和過去所有運作慣例，教育部扮演的角色，本來就跟中選會一樣，即大學選出校長後，教育部就是公告而已，只是在程序上做出聘任動作，但「沒有權利去決定聘或不聘」，但在「拔管」事件後，教育部已自行加上對大學校長「有監督的權責」。

曾銘宗說，本案中已有雙重標準、且不依法行政，現在又不給當事人救濟管道，坐實了教育部「敢做不敢當」違法濫權到一個境界，台灣幾十年來的校園自治和民主法治基礎，已經完全被破壞殆盡，他呼籲監察院積極介入，法界學者群起而攻之。