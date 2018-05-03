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台大校長遴選爭議 顧立雄出席財委會備詢

2018-05-03 10:06聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀顧立雄備詢，面對某些媒體採訪，顧立雄指著麥克風顯得有些不以為然，並在立委追問下，強調重點不在擔任獨董，而是遴選過程中沒有揭露擔任獨董。

台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（圖）備詢，顧強調重點不在擔任...
台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（圖）備詢，顧強調重點不在擔任獨董，而是遴選過程中沒有揭露擔任獨董。記者陳正興／攝影
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台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（左）備詢，顧強調重點不在擔任...
台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（左）備詢，顧強調重點不在擔任獨董，而是遴選過程中沒有揭露擔任獨董。記者陳正興／攝影
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台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（圖）備詢，面對媒體採訪，顧立...
台大校長遴選爭議，立院財委會上午邀金管會主委顧立雄（圖）備詢，面對媒體採訪，顧立雄指著媒體麥克風，對某些媒體的採訪顯得不以為然。記者陳正興／攝影
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顧立雄台大

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