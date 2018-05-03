台大師生五四罷課行動 校方：不支持也未核准

2018-05-03 08:31 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大師生發起一系列黃絲帶運動，捍衛大學自主。聯合報系資料照／記者余承翰攝影 分享 facebook 教育部27日駁回管中閔的台大校長聘任案，各大校園掀起抗議風波。台大師生原擬在5月4日當天下午罷課21分鐘，台大今天發出聲明表示，校方不支持罷課，也沒有核准罷課的活動。

台大聲明指出，台大為教學研究單位，教學研究為本務，雖然尊重師生表達意見的自由，但是維持學校教學研究正常運作的立場是明確的，因此校方並不支持罷課，亦未核准罷課的活動，僅核准場地借用，校園活動不應影響教學研究進行與師生安全。