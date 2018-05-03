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這些人高喊大學自主卻無視管案 孫大千：美麗的謊言

2018-05-03 08:23聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

「拔管」爭議持續延燒，身為台大校友、前總統馬英九也質疑，政府裡面這麼多台大校友，他們怎麼做得出來？前立委孫大千耶說，台大「自由之愛」的學運健將們還要繼續裝睡到什麼時候呢？如果你們年紀大到忘記了當年的訴求和理想，身為當年你們口中「藍衛兵」的他不介意提醒一下。

孫大千碩，他18歲進入台大時，正是「自由之愛」運動風起雲湧的年代，羅文嘉、馬永成、李文忠、林佳龍、鍾佳濱、鄭麗君、郭正亮、范雲、鄭文燦等綠營現在的政治明星，可都是紅極一時的風雲人物。你們當時高喊著「無黨無派」、「大學是社會的良心」、「政治力量全面退出校園」、「大學自主，校園自治」，正因高舉著改革進步的大旗，所以戰無不勝，攻無不克。

孫大千說，這些人你們離開校園後幾乎全部投入民進黨也就算了，當母校面臨到如此的奇恥大辱，難道就因為管中閔的藍色背景，你們就可以視而不見，聽而不聞，一路「裝傻」和「裝睡」到底了嗎？如果，這次被卡被拔的是一位挺綠學者，你們也是如此淡然無感嗎？

孫大千說，30年後的今天，是真正考驗「自由之愛」的理念和價值的時刻了，因為，你們已經掌握權力，因為，你們可以做出改變。而他正在認真的看著，你們究竟只是一群權力掛帥，只分藍綠的偽君子？還是一批堅持信仰，不論敵他的真英雄？

他相信，當年曾經擁護支持你們的同學們都不希望看到，原來「自由之愛」只是一個美麗的謊言。

孫大千。記者楊正海／攝影
孫大千。記者楊正海／攝影
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台大孫大千民進黨

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