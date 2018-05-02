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對拔管案表態 教授：挺民進黨有違我的良知

2018-05-02 21:43聯合新聞網 綜合報導

教育部「拔管」，退回台大準校長管中閔聘任案。台大校門口掛著「大學自主，還我校長」...
教育部「拔管」，退回台大準校長管中閔聘任案。台大校門口掛著「大學自主，還我校長」的黃布條挺管中閔，並號召五月四日全面罷課的新五四運動。 報系資料照 ／記者余承翰攝影
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教育部「拔管」風波不斷，挺管派、反管派各說各話，對此，有網友詢問輔大助理教授周偉航為何不出來替綠營說句話，周偉航則反酸「民進黨一整個完美，哪裡會需要我」，並直言「這個案子要出來挺民進黨，有違我的良知」。

台大準校長管中閔聘任案遭教育部駁回，民進黨立院總召柯建銘一口咬定「管案就是選舉舞弊」，引發各界譁然，台灣大學自主聯盟舉行國際記者會捍衛校園自主立場，管中閔所屬的財金系也發聲明表示「支持台大遴委會依法選出的校長」，經常在臉書針砭時事的周偉航被問到卡管案表示：「這個案子要出來挺民進黨，有違我的良知。」

周偉航表示，近日他被問到該如何在卡管案替民進黨緩頰，不禁讓他感到疑惑，抨擊民進黨在臉書上有許多厲害的護航者，無論是在之前的勞基法、同婚爭議，都可見綠營「一語真義的網路戰將」，指這些戰將通曉政治精髓、能掌握致勝關鍵，但卻不願意顯露真實身分，和這樣的陣營交手，藍營完全不會是對手，這次的卡管風波，想必也會有很多「厲害的大砲」出手。

周偉航表示：「這個案子要出來挺民進黨，有違我的良知。」台大校長一位至今仍空懸，台大前校長孫震更呼籲管中閔控告政府、要求國賠，並提出「吳茂昆下台、賴揆道歉」的解方，否則將重創台灣的學術自由。

管中閔吳茂昆

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