問到卡管 這個台大畢業的官員最敢講

管中閔接受媒體採訪時，重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這就是台灣價值嗎？」 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

教育部駁回台大遴選委員會決議，力擋管中閔出任台大校長，引發台大師生發起「新五四運動」，要爭取大學自主。身為台大校友、前總統馬英九也質疑，政府裡面這麼多台大校友，他們怎麼做得出來？

算算從總統蔡英文到目前的內閣官員，曾經在台大就讀的不下20人，在教育部執意拔管後，不是替教育部背書，就是言詞閃躲，要不就是不發一語。

教育部拔管後，總統蔡英文（右）、行政院長賴清德（左）先後都發言背書。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

總統 蔡英文（法律系）

對於教育部拔管被指有高層授意，蔡英文說，「這件事情我們還是尊重教育部的決定吧！」蔡英文強調，畢竟它是一個滿專業的決定，由教育部來處理，也應該尊重教育部的決定，「不過，教育部在處理過程中，也有跨部會的協助」。

行政院長 賴清德（復健醫學系）

針對卡管爭議，賴清德最勇於發言，先是同樣引用「倚天屠龍記」中「九陽真經」的口訣「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」來回應管中閔。在教育部確定拔管後，賴清德又說，「台灣經過這麼多年，再加上許多人的犧牲奉獻，才有今天的民主制度，所以台灣社會不會允許政府、政府也不敢去傷害大學自主；同時，社會也不會接受任何一個人，以大學自主作為護身符，躲在後面而迴避個人的責任。」

內政部長 葉俊榮（法律系）

也曾如管中閔一般，被質疑赴陸違法兼職的葉俊榮，為了澄清自己沒有違法，葉俊榮召開記者會解釋，自己只是去短期講學27天，完全符合規定，但被問到被與管中閔比較是否委屈，葉俊榮不脫目前行政院拔管的基調表示，「所以我才站在這裡講清楚。」

法務部長 邱太三（法律系）

邱太三雖然沒有針對教育部拔管表示意見，但依據在教育部拔管後，法務部向立院提出的書面報告，指行政程序法並未且無從詳為規範大學校長遴選的相關作業程序，且教育部已授權訂定「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，相關爭議應回歸「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」 處理，「仍應由各該法規之主管機關另於個別性之法律中予以規定」，等於認定教育部有權介入。

陸委會副主委 邱垂正（國發所）

為了拔管，教育部籌組跨部會諮詢專案小組，原本教育部不肯公布名單，後來經立委踢爆，教育部長吳茂昆在未上任前就出席首場諮詢會議，被質疑拔管劇本早就已經寫好。不過除了吳茂昆，陸委會副主委邱垂正也是諮詢小組成員。

行政院副發言人 丁允恭（科法所）

就讀台大時曾聲援長庚大學裸奔遭懲戒的學生丁允恭，則是搬出當時的論述強調「大學自主」不可無限上綱！丁允恭並在臉書貼文，指把「大學自治/自主」拿來當尚方寶劍，其實才是學校裡面的威權者反民主反法治的毀滅性武器。

教育部長吳茂昆身處卡管風暴中心。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會主委 顧立雄（法律系）

因為出席立院財委會會議，媒體抓著顧立雄問對教育部拔管的看法。顧立雄表示，「這不歸我主政的事項」，記者再問，身為台大校友的看法？顧立雄再表示，「這不歸我主政的事項，你要不要再問一遍，再問一遍，您再問一遍」。顧立雄一句「這不歸我主政的事項」跳針式說了7遍，讓記者問不下去。顧立雄還得意的說，「總算讓你盡興，真是不容易」。

環保署長 李應元（公衛所）

李應元1日到台東參加「全國執行空氣品質維護及改善工作」106年度績優表揚大會，面對媒體詢問重啟核四及深澳電廠等議題，李應元都能侃侃而談，但當被問到能不能以台大校友身分談教育部卡管，李應元先是尷尬的笑，隨後連說「這個...不要...這樣、這樣、這樣的話...」然後掉頭走人。

相較於前面已經表態的政府官員，內閣中其他出自台大的成員，不是沒有機會對拔管表達意見，就是沒有表達意見。

行政院副院長施俊吉（經濟所博士）、政務委員林萬億（社工所）、張景森（土木所)、吳政忠（土木系）、陳美伶（法研所）、文化部長鄭麗君（哲學系）、勞動部長許銘春（法律系）、陸委會主委陳明通（政治所博士）、原民會主委夷將•拔路兒（政治系）、客委會主委李永得（政治系）、黨產會主委林峯正（法律系）、原能會主委謝曉星（機械所）、退輔會副主委李文忠（政治系）。

1987年，台大學生組成「大學改革請願團」到立法院請願，促請立法院修正大學法。 圖/聯合報系資料照片 分享 facebook

尋人啟事 當年的學運世代呢?

退輔會副主委李文忠在就讀台大政治系時，因參加黨外運動遭退學，當時還在台大唸書的台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民進黨立委鍾佳濱、段宜康、黃偉哲等人，在台大組織了「自由之愛」，喊出「大學是社會的良心」，「政治力量退出校園」，「大學自主，校園自治」等訴求，看看他們現在怎麼說。

林佳龍（政治所）

面對市議員質詢拔管議題，原本林佳龍以施政報告為由不願回答，最後仍表示他推動大學法，大學自治的精神應該給予校園民主最大的空間，但個案有爭論，身為台大人他相信台大一定有智慧解決爭論，並說教育部要對拔管決定負責，他不便評論。

鍾佳濱（歷史系）

鍾佳濱認為，教育部提供的法律研析意見寫得很清楚，管中閔是違法兼職在前、台大未揭露管中閔與遴選委員間的利害關係在後，當然產生當事人適格的問題。

段宜康（政治系）

對於部分大學校長跳出來批評教育部拔管，訴求捍衛大學自主，段宜康則是在臉書上貼文指，除了台大；台師大、台科大，一堆大學校長都爭先恐後和在垃圾堆裡。

大學長講話了

蘇貞昌（法律系）

再次投入選舉的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，面對拔管議題表示，很希望台大這個爭議事件能夠盡快落幕，希望台大會更好，「這是我的母校，我衷心的期盼。」被問到是否會擔心「卡管」影響到年底選情，蘇貞昌則說，這段期間發生的事對台大都是傷害，「希望現在能夠盡快落幕」。

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學長的話要聽。