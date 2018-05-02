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燒不完的敬鵬大火：政府工安失效，工廠應付了事

問到卡管 這個台大畢業的官員最敢講

2018-05-02 17:19聯合晚報 記者周佑政程平王思涵、王敬慈／製作

管中閔接受媒體採訪時，重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這...
管中閔接受媒體採訪時，重話指執政者貪得無厭的掠奪，包括對台大校長位置的覬覦，「這就是台灣價值嗎？」 圖/聯合報系資料照片
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教育部駁回台大遴選委員會決議，力擋管中閔出任台大校長，引發台大師生發起「新五四運動」，要爭取大學自主。身為台大校友、前總統馬英九也質疑，政府裡面這麼多台大校友，他們怎麼做得出來？

算算從總統蔡英文到目前的內閣官員，曾經在台大就讀的不下20人，在教育部執意拔管後，不是替教育部背書，就是言詞閃躲，要不就是不發一語。

教育部拔管後，總統蔡英文（右）、行政院長賴清德（左）先後都發言背書。 圖/聯合報...
教育部拔管後，總統蔡英文（右）、行政院長賴清德（左）先後都發言背書。 圖/聯合報系資料照片
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總統 蔡英文（法律系）

對於教育部拔管被指有高層授意，蔡英文說，「這件事情我們還是尊重教育部的決定吧！」蔡英文強調，畢竟它是一個滿專業的決定，由教育部來處理，也應該尊重教育部的決定，「不過，教育部在處理過程中，也有跨部會的協助」。

行政院長 賴清德（復健醫學系）

針對卡管爭議，賴清德最勇於發言，先是同樣引用「倚天屠龍記」中「九陽真經」的口訣「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」來回應管中閔。在教育部確定拔管後，賴清德又說，「台灣經過這麼多年，再加上許多人的犧牲奉獻，才有今天的民主制度，所以台灣社會不會允許政府、政府也不敢去傷害大學自主；同時，社會也不會接受任何一個人，以大學自主作為護身符，躲在後面而迴避個人的責任。」

內政部長 葉俊榮（法律系）

也曾如管中閔一般，被質疑赴陸違法兼職的葉俊榮，為了澄清自己沒有違法，葉俊榮召開記者會解釋，自己只是去短期講學27天，完全符合規定，但被問到被與管中閔比較是否委屈，葉俊榮不脫目前行政院拔管的基調表示，「所以我才站在這裡講清楚。」

法務部長 邱太三（法律系）

邱太三雖然沒有針對教育部拔管表示意見，但依據在教育部拔管後，法務部向立院提出的書面報告，指行政程序法並未且無從詳為規範大學校長遴選的相關作業程序，且教育部已授權訂定「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，相關爭議應回歸「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」 處理，「仍應由各該法規之主管機關另於個別性之法律中予以規定」，等於認定教育部有權介入。

陸委會副主委 邱垂正（國發所）

為了拔管，教育部籌組跨部會諮詢專案小組，原本教育部不肯公布名單，後來經立委踢爆，教育部長吳茂昆在未上任前就出席首場諮詢會議，被質疑拔管劇本早就已經寫好。不過除了吳茂昆，陸委會副主委邱垂正也是諮詢小組成員。

行政院副發言人 丁允恭（科法所）

就讀台大時曾聲援長庚大學裸奔遭懲戒的學生丁允恭，則是搬出當時的論述強調「大學自主」不可無限上綱！丁允恭並在臉書貼文，指把「大學自治/自主」拿來當尚方寶劍，其實才是學校裡面的威權者反民主反法治的毀滅性武器。

教育部長吳茂昆身處卡管風暴中心。 圖/聯合報系資料照片
教育部長吳茂昆身處卡管風暴中心。 圖/聯合報系資料照片
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金管會主委 顧立雄（法律系）

因為出席立院財委會會議，媒體抓著顧立雄問對教育部拔管的看法。顧立雄表示，「這不歸我主政的事項」，記者再問，身為台大校友的看法？顧立雄再表示，「這不歸我主政的事項，你要不要再問一遍，再問一遍，您再問一遍」。顧立雄一句「這不歸我主政的事項」跳針式說了7遍，讓記者問不下去。顧立雄還得意的說，「總算讓你盡興，真是不容易」。

環保署長 李應元（公衛所）

李應元1日到台東參加「全國執行空氣品質維護及改善工作」106年度績優表揚大會，面對媒體詢問重啟核四及深澳電廠等議題，李應元都能侃侃而談，但當被問到能不能以台大校友身分談教育部卡管，李應元先是尷尬的笑，隨後連說「這個...不要...這樣、這樣、這樣的話...」然後掉頭走人。


相較於前面已經表態的政府官員，內閣中其他出自台大的成員，不是沒有機會對拔管表達意見，就是沒有表達意見。

行政院副院長施俊吉（經濟所博士）、政務委員林萬億（社工所）、張景森（土木所)、吳政忠（土木系）、陳美伶（法研所）、文化部長鄭麗君（哲學系）、勞動部長許銘春（法律系）、陸委會主委陳明通（政治所博士）、原民會主委夷將•拔路兒（政治系）、客委會主委李永得（政治系）、黨產會主委林峯正（法律系）、原能會主委謝曉星（機械所）、退輔會副主委李文忠（政治系）。

1987年，台大學生組成「大學改革請願團」到立法院請願，促請立法院修正大學法。 ...
1987年，台大學生組成「大學改革請願團」到立法院請願，促請立法院修正大學法。 圖/聯合報系資料照片
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尋人啟事 當年的學運世代呢?

退輔會副主委李文忠在就讀台大政治系時，因參加黨外運動遭退學，當時還在台大唸書的台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、民進黨立委鍾佳濱、段宜康、黃偉哲等人，在台大組織了「自由之愛」，喊出「大學是社會的良心」，「政治力量退出校園」，「大學自主，校園自治」等訴求，看看他們現在怎麼說。

林佳龍（政治所）

面對市議員質詢拔管議題，原本林佳龍以施政報告為由不願回答，最後仍表示他推動大學法，大學自治的精神應該給予校園民主最大的空間，但個案有爭論，身為台大人他相信台大一定有智慧解決爭論，並說教育部要對拔管決定負責，他不便評論。

鍾佳濱（歷史系）

鍾佳濱認為，教育部提供的法律研析意見寫得很清楚，管中閔是違法兼職在前、台大未揭露管中閔與遴選委員間的利害關係在後，當然產生當事人適格的問題。

段宜康（政治系）

對於部分大學校長跳出來批評教育部拔管，訴求捍衛大學自主，段宜康則是在臉書上貼文指，除了台大；台師大、台科大，一堆大學校長都爭先恐後和在垃圾堆裡。

大學長講話了

蘇貞昌（法律系）

再次投入選舉的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，面對拔管議題表示，很希望台大這個爭議事件能夠盡快落幕，希望台大會更好，「這是我的母校，我衷心的期盼。」被問到是否會擔心「卡管」影響到年底選情，蘇貞昌則說，這段期間發生的事對台大都是傷害，「希望現在能夠盡快落幕」。

......

學長的話要聽。

主張「大學自主，還我校長」，連日來有不少民眾與台大教授聚集在綁滿黃絲帶的台大傅鐘...
主張「大學自主，還我校長」，連日來有不少民眾與台大教授聚集在綁滿黃絲帶的台大傅鐘下聲援大學自治。 圖/聯合報系資料照片
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