台大學生周五罷課21分鐘 源自傅斯年的一句話

2018-05-01 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，教育部在4月27日駁回管中閔的當選資格，引發台大師生的憤怒。台大學生發起「新五四運動」，將於5月4日當天下午在傅鐘前靜坐2小時、罷課21分鐘，並將發表「新五四罷課宣言」。宣言表示，「四二七事件」為台大歷史寫下黑暗的一頁。身為台大人，沒有冷眼旁觀的權力，只有挺身而出的義務。

台大政治系教授蘇宏達表示，因為傅鐘每次敲21下，而這源自傅斯年校長的一句名言：一天只有21個小時，另外3個小時要拿來思考。

「新五四罷課宣言」提到，傅斯年校長說過，不許把大學作為任何學術外目的的工具。今天，執政當局卻將台大視為政治操弄的工具，使校內師生、全台同胞陷入對立與內耗的險境。傅斯年校長說過，辦大學為的是學術。今天，台大追求真理的獨立精神，被七道金牌、多封電郵與無數言論的詭詐機心所斲喪。傅斯年校長說過，辦大學為的是青年，為的是我們的國家與世界的文化。

今天，教育部卻不心繫學子、不尊重大學自治、不尋求教育理想，坐在權力的高位上，傲慢地好鬥逞勇，導致斯文掃地。

罷課宣言指出，台大是台灣高等教育的龍頭，台大校長是提升台灣學術與創造台灣價值的領航者。在這一百多天與教育部的纏鬥中，台大的未來、發展、遠景、希望，已經沒有人在乎，只剩下謊言、抹黑、偏執、與兩敗俱傷的人身攻擊。我們必須沈痛地宣告，向下沈淪的台大，將是台灣高教界不遠的殷鑑，也是未來台灣的縮影。