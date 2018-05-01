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延續前校長傅斯年精神 台大師生發動罷課21分鐘

2018-05-01 23:03聯合報 記者吳佩旻╱即時報導

教育部日前駁回台大遴選結果，在學術界引起軒然大波。台大百名師生今天聚集在象徵大學自治的傅鐘前，宣示對教育部的不滿。今晚更在臉書上發出「新五四罷課宣言」，為了延續前校長傅斯年的精神，回應傅鐘21響的自由之聲，進一步宣布請台大師生踏出課堂，集結在傅鐘前，勇敢罷課21分鐘，盼以行動表明立場。

台大自主聯盟指出，教育部在4月27日做出駁回台大遴選結果決議。「四二七事件」為台大歷史寫下黑暗的一頁。身為台大人，沒有冷眼旁觀的權力，只有挺身而出的義務。呼籲師生罷課21分鐘，集結在傅鐘前，為台灣高教守住最後防線。

該活動發出後，引起一陣議論，褒貶不一，有網友在底下留言，「支持台大師生奮起對抗宣言中所有指稱的不義，讓台灣教育走在正確的道路」，也有人說「罷課21分鐘？ … 我想以前54運動的前輩會掉淚吧」。台大國發所教授劉靜怡則發文諷刺，「罷課20分鐘？那是下課吧？」。

全文如下：

致台大師生與全台高教界：

傅斯年校長說過，辦大學為的是學術。今天，台大追求真理的獨立精神，被七道金牌、多封電郵與無數言論的詭詐機心所斲喪。

傅斯年校長說過，辦大學為的是青年，為的是我們的國家與世界的文化。今天，教育部卻不心繫學子、不尊重大學自治、不尋求教育理想，坐在權力的高位上，傲慢地好鬥逞勇，導致斯文掃地。

台大是台灣高等教育的龍頭，台大校長是提升台灣學術與創造台灣價值的領航者。在這一百多天與教育部的纏鬥中，台大的未來、發展、遠景、希望，已經沒有人在乎，只剩下謊言、抹黑、偏執、與兩敗俱傷的人身攻擊。我們必須沈痛地宣告，向下沈淪的台大，將是台灣高教界不遠的殷鑑，也是未來台灣的縮影。

為此，我們宣布：踏出課堂，集結在傅鐘，罷課21分鐘，以回應21響的自由之聲。為了台大、高教界與台灣未來，老師們暫停傳道，以行動表明立場：拒絕教育部命令，還我台大校長！我們要為台灣高教守住最後防線，在歷史轉折的黑暗中奮力一搏，奪回原本屬於台大的光榮歷史與光明未來！

台大師生在傅鐘綁上黃絲帶爭取大學自治。報系資料照
台大師生在傅鐘綁上黃絲帶爭取大學自治。報系資料照
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台大師生進一步宣布將罷課21分鐘，盼以行動表明立場。圖／截自「還我校長 黃絲帶的...
台大師生進一步宣布將罷課21分鐘，盼以行動表明立場。圖／截自「還我校長 黃絲帶的關懷」臉書
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