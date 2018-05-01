親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
升學情報站
國家考試
升大學甄選攻略

男情緒失控辱罵 郵局女職員：隔天主管卻要我道歉

【星級評論】就算散光家產 余天也要一路前行

影／台大教授：如果我不站出來 十年後會不會自責？

2018-05-01 14:00聯合報 記者林良齊╱即時報導

近來因為「拔管」事件鬧得沸沸揚揚，外界認為恐怕影響台灣大學在國際排名、甚至會有學生棄台大選擇海外頂尖大學，台灣大學政治系教授蘇宏達表示，去年僅有100多人赴上海復旦大學就讀，而今年傳出有800多人，甚至有500多人也去上海交大，「如果再不加油，台大還有競爭力嗎？」

因此，蘇宏達說，發起此次行動就是希望「要台大更好」，就是自主自立、而自主的關鍵就是「台大校長台大選」，只要合法選出來的校長台大師生就支持他，台大是自由、自治的地方，但政府卻以程序走完，發現人不是他要的，但民主國家內政府卻動員國家機器汙衊一個人。

蘇宏達指出，無罪推定是民主的基石、獨裁的界限，而台大不該是恐懼的校園而是自由的校園，只要關心台大的民眾，就要為了台灣、台大走下去，這一群學生、老師走出來害不害怕，他坦言，確實會感到害怕，恐怕受到打壓甚至被取消邀請，但「如果我不站出來，十年後會不會自責？」

蘇宏達也說，現在卻變成「顏色決定你的未來」，台大會有一群學生嘶吼、潑糞被拔擢至菁英體系，而默默的學生可能會不想參與公共體系，最後只能離開台灣，而「台大還是台大？台灣還是台灣嗎？」但做為一個老百性對抗掌握一切的國家機器太困難了，回頭看一看此次台大的鬥爭，這樣蹧蹋台大、如果台大沒了，台灣還有希望嗎？

台大政治系教授蘇宏達。記者林良齊／攝影
台大政治系教授蘇宏達。記者林良齊／攝影
分享

台大

相關新聞

文大學歷不適任台大校長？文大校友總會要吳嘉隆道歉

2018-05-01 13:32

台大師生聲明：有風骨的知識分子 應拒絕參與二次遴選

2018-05-01 12:32

評拔管被轟腦殘 柯P不服反問：台大何時會有校長？

2018-05-01 11:28

台大大學自主聯盟 呼籲教育部立即依法發聘

2018-05-01 14:18

「你可以起底我」台大學生：黃絲帶跟政治毫無瓜葛

2018-05-01 13:13

台大師生反拔管怒吼！郝龍斌聲援：教部應知所悔改

2018-05-01 13:11

台大黃絲帶發起人：拒絕教部不正當干預校園民主

2018-05-01 13:08

拔管案延燒 國民黨發3點聲明要蔡政府道歉

2018-05-01 12:19

教長「拔管」引眾怒 多所大學和教團反彈

2018-05-01 10:54

影／抗議「拔管」 台大校友基隆港邊繫黃絲帶

2018-05-01 10:42

【重磅快評】相信嗎？台灣有人崇拜種姓制度！

2018-05-01 09:44

反對文大校友當台大校長 經濟專家：別讓台大人受辱

2018-05-01 09:21

獨／項武忠批吳茂昆：別以為你的超導可給如此生殺大權

2018-05-01 08:45

挺台大自主 龍應台：台灣的美 絕不放棄

2018-05-01 07:38

拔管爭議 陳芳明：蔡英文最大功勞 創史上最大藍綠對決

2018-05-01 07:19

教育部拔管 李茂生：台大若不提告 那就吞下來

2018-05-01 06:55

台中市教師工會連署「拒絕吳茂昆」 否則三不服從

2018-04-30 22:42

黑箱拔管？ 學者籲公布跨部會小組會議紀錄

2018-04-30 18:45

拔管延燒 國立台灣大學系統籲政治退出校園運作

2018-04-30 16:25

抵制！所有吳茂昆主持會議 全教總4課審委員絕不出席

2018-04-30 16:17

清大前後四任校長挺大學自主 交大校長也發公開信了

2018-04-30 16:03

黃武雄：教部給了台大自主 校務會議卻封殺提案

2018-04-30 15:05

影／曾銘宗：管中閔任獨董是台大核准 教部是白癡

2018-04-30 13:31

教育部拔管 朱立倫：沒想到民進黨這麼離譜

2018-04-30 12:50

卡管被柯P罵白癡 姚文智：所以民進黨還要被當白痴?

2018-04-30 12:38

拔管理由瞎扯獨董？ 藍委罵：教育部是白癡！

2018-04-30 12:20

談拔管 柯P：政府要解決問題不是製造問題

2018-04-30 12:17

【重磅快評】任憑政治黑手抜管 下一個就是你遭殃

2018-04-30 12:11

獨派社團支持駁回管案 台大生：荒腔走板的大學自治

2018-04-30 12:02

管中閔臉書轉貼連署表支持 名單竟出現賴清德

2018-04-30 11:55

影／馬英九痛批教育部濫權：身為台大校友非常痛心

2018-04-30 11:49

教育部拔管 馬英九諷：北洋政府也沒這樣專斷跋扈

2018-04-30 11:22

前教長曾志朗：大學校長遴選要改的是「多重標準」

2018-04-30 11:21

教育部拔管 林佳龍：各界意見不同 算是個爭議

2018-04-30 11:19

曾銘宗：管中閔任獨董若有問題 其他教授也全都不合法

2018-04-30 11:09

教長指大學校長遴選淪民粹 教團：要改善但非取消它

2018-04-30 11:07

【重磅快評】新五四運動反獨裁爭自主 絕非台大家務事

2018-04-30 10:43

立委：教育部卡管 波及所有上市櫃公司找不到獨董

2018-04-30 10:41

媒體問拔管 顧立雄：你再問一遍？

2018-04-30 10:37
看更多

熱門文章

換台大「卡茂」？ 吳茂昆原定周二演講突取消　

2018-04-30 23:52

拔管後首度！ 教育部長吳茂昆明赴台大演講

2018-04-30 21:30

反對文大校友當台大校長 經濟專家：別讓台大人受辱

2018-05-01 09:21

拔管爭議 陳芳明：蔡英文最大功勞 創史上最大藍綠對決

2018-05-01 07:19

沈冠伶辭台大遴選委員會遴委 聲明「很沉痛很遺憾！」

2018-05-01 10:43

抵制！所有吳茂昆主持會議 全教總4課審委員絕不出席

2018-04-30 16:17

拔管風波藍委要求立院備詢 吳茂昆突請假宣布休息

2018-04-30 15:09

清大前後四任校長挺大學自主 交大校長也發公開信了

2018-04-30 16:03

網傳笑話 秒懂台大校長遴選案

2018-04-30 21:55

教部「拔管」惹眾怒 台大地質系開第一槍！

2018-04-30 21:28

教育部拔管 李茂生：台大若不提告 那就吞下來

2018-05-01 06:55

黃武雄：教部給了台大自主 校務會議卻封殺提案

2018-04-30 15:05

台中市教師工會連署「拒絕吳茂昆」 否則三不服從

2018-04-30 22:42

遭質疑「拔管黑手」 吳茂昆駁：我不是走狗

2018-04-30 17:23

獨／項武忠批吳茂昆：別以為你的超導可給如此生殺大權

2018-05-01 08:45

管中閔：政治力否決大學聘任 台灣自由民主有何意涵？

2018-04-30 16:41

反教部拔管…台大宣戰 決走訴願程序

2018-05-01 00:22

吳茂昆願坐下當面溝通 教團：先認錯再說

2018-04-30 19:12

影╱寧跟媒體會談也不進立院 藍委直衝部長室嗆聲

2018-04-30 16:14

全教總籲教長下台 吳茂昆：願面對面溝通

2018-04-30 17:09

評拔管被轟腦殘 柯P不服反問：台大何時會有校長？

2018-05-01 11:28

台大師生聲明：有風骨的知識分子 應拒絕參與二次遴選

2018-05-01 12:32

教育部長缺席 國民黨立委直闖教育部長辦公室找人

2018-04-30 15:47

吳茂昆千字聲明：捍衛大學獨立自由立場未改變

2018-04-30 15:14

台大自主行動聯盟開記者會 邀國際媒體參與

2018-05-01 11:25

【重磅快評】相信嗎？台灣有人崇拜種姓制度！

2018-05-01 09:44

前教長黃榮村談拔管案 「恐燒毀台大與全高教體系」

2018-05-01 10:59

拔管延燒 國立台灣大學系統籲政治退出校園運作

2018-04-30 16:25

跨部會小組周志宏也獲北大聘任 洪孟楷：要逼人罵髒話？

2018-04-30 18:42

吳茂昆透露「去了就不讓我出來」 台大物理系發聲明

2018-05-01 11:58

「政治退出校園」 師大、台科大、交大等聲明呼應

2018-05-01 00:33

討論遴選駁回後續因應 台大下周六開校務會議

2018-04-30 18:58

拔管效應擴大 波及課審進度？

2018-04-30 22:14

影／台大拒絕重啟遴選 吳茂昆：回歸校務會議討論

2018-04-30 14:57

黑箱拔管？ 學者籲公布跨部會小組會議紀錄

2018-04-30 18:45

文大學歷不適任台大校長？文大校友總會要吳嘉隆道歉

2018-05-01 13:32

昔日發動自由之愛 林佳龍：拔管案台大會妥適決定

2018-04-30 18:44

突取消下午演講 吳茂昆：台大擔心出事

2018-05-01 10:57

拔管案打官司 徐國勇：身為行政機關 我們有把握會贏

2018-05-01 09:36

吳茂昆找數學大老林福來 接教育部政次

2018-04-30 15:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top