影／台大教授：如果我不站出來 十年後會不會自責？

2018-05-01 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近來因為「拔管」事件鬧得沸沸揚揚，外界認為恐怕影響台灣大學在國際排名、甚至會有學生棄台大選擇海外頂尖大學，台灣大學政治系教授蘇宏達表示，去年僅有100多人赴上海復旦大學就讀，而今年傳出有800多人，甚至有500多人也去上海交大，「如果再不加油，台大還有競爭力嗎？」

因此，蘇宏達說，發起此次行動就是希望「要台大更好」，就是自主自立、而自主的關鍵就是「台大校長台大選」，只要合法選出來的校長台大師生就支持他，台大是自由、自治的地方，但政府卻以程序走完，發現人不是他要的，但民主國家內政府卻動員國家機器汙衊一個人。

蘇宏達指出，無罪推定是民主的基石、獨裁的界限，而台大不該是恐懼的校園而是自由的校園，只要關心台大的民眾，就要為了台灣、台大走下去，這一群學生、老師走出來害不害怕，他坦言，確實會感到害怕，恐怕受到打壓甚至被取消邀請，但「如果我不站出來，十年後會不會自責？」