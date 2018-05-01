獨／項武忠批吳茂昆：別以為你的超導可給如此生殺大權

2018-05-01 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王彩鸝 ╱即時報導



教育部「拔管」動作引起海外院士的憤怒，中研院院士項武忠昨天寫了一封信給吳茂昆，嚴辭指責吳茂昆，「忘了做人基本原則」，「別以為你的『超導』，可給你如此生殺大權」。

項武忠在這封信的開頭，不是稱吳茂昆「部長」，也不稱他「院士」，而是直呼他「吳先生」。項武忠說，他敬吳在科學上成就，但又指吳茂昆和李遠哲一樣，在學術上有了一些成就之後，「為所欲為，忘了做人基本原則」。他說，李遠哲是最壞例子，「你也是非常不幸地毀了基本人格」。

項武忠表示，兩年前中研院長選舉，廖俊智犯了所有吳茂昆認為管中閔不法事情，項要求在今年7月開院士會議時，大家一起來檢討。

信末，項武忠質疑吳茂昆寄給他駁回台大校長遴選結果的文信，即使那些文件合理，為什麼潘文忠不處理，拖了3、4個月，「你是何方神聖，幾天就決殺了」。別以為你的「超導」，可給你如此生殺大權。

項武忠說，他雖在美國，對台灣愛護，對人格的尊重，「不是你可比的」。「我已83歲，絕無所求！望你自重！」

●項武忠院士致吳茂昆一封信

吳先生， 收到你的來信，對你的論點想想清楚了再回應，這是我目前的想法。 一，我對李遠哲、朱經武和你在科學上成就，一直為中國人自傲！中國人由於儒家影響太大，在學術上一些成就之後，往往為所欲為，忘了做人基本原則，李遠哲是最壞例子，如東華大學教授所說，你也是非常不幸地毀了基本人格。 二，即使李遠哲這次沒有干涉台大校長選舉，兩年前中研院院長非法選舉，他完全非法把持，目前廖俊智犯了有你認為管中閔不法事情，我希望七月之前大家一起公平評評廖俊智犯了所有你認為管中閔不法事情，我希望七月之前大家一起公平評評是否非法。中研院過去二十年已被李遠哲把持，毀了院格。又資源太多！為什麼不能檢討？ 三，即使你寄我文件合理，為什麼潘文忠不處理，拖了三四個月，你是何方神聖，幾天就決殺了。別以為你的「超導」，可給你如此生殺大權。 我雖在美國，對台灣愛護，對人格的尊重，不是你可比的。我已八十三歲，絕無所求！望你自重！！？ 項武忠