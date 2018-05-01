教育部拔管 李茂生：台大若不提告 那就吞下來

2018-05-01 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



教育部日前駁回台大校長遴選結果，台大、台師大、台科大組成的「國立台灣大學系統」發出聲明，呼籲教育部應尊重大學自治，要求政治退出校園運作。對此，台大法律系教授李茂生在臉書指出，教育部說台大違法，而台大則主張自己合法。所以這是事關法律的爭執，應該由有權機關來加以定奪。台大應無決定自己是否合法的權力，反之教育部則有初步的權限。

他說，如果台大不爽教育部的初步認定，則唯一的方法不是囂叫大學自治，而是應該向法院提告。不提告的話，那就吞下來。

●李茂生全文如下：

我不懂大學自治，只懂自我自治，所以對於教育部如何羞辱台大、干預台大的「內政」一事，根本無感，但是對於干涉我私生活的官方介入或民間介入，則是立即起毛。問題是，自我自治的前提是我的私生活沒有觸犯法律。 據此類推，大學自治也應該限縮在合法的範圍內，才可以毛起來主張。爺們事件的核心正在於此處。教育部說台大違法，而台大則主張自己合法。所以這是事關法律的爭執，應該由有權機關來加以定奪。台大應無決定自己是否合法的權力，反之教育部則有初步的權限。不然，台大自己決定老師可以不用教書、學生可以不用上課，繳交四年的學費後，學校會發張任你玩四年證書，這樣教育部也不能管。 如果台大不爽教育部的初步認定，則唯一的方法不是囂叫大學自治，而是應該向法院提告。不提告的話，那就吞下來。 不知道這種白話文，非法律的人，能不能聽得懂？