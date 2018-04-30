台中市教師工會連署「拒絕吳茂昆」 否則三不服從

2018-04-30 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



教育部長吳茂昆。本報資料照片 分享 facebook

台中市教師職業工會今晩發新聞稿指出，要求總統府丶行政院對錯誤任用教育部長吳茂昆而引起紛擾，向全國人民致歉 。教育部長吳茂昆應即下台，請行政院另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長。

台中市教師職業工會理事長洪維彬署名，指出3個多月來，因台大校長遴選爭議，社會陷入分歧對立，前教育部長潘文忠因此去職，接任的吳茂昆部長在第一時間反而成為新的風暴中心，負面聲浪洶湧的教育部長，史上僅見。

工會指出，為了台灣的教育與未來，府院如續用吳茂昆，工會呼籲全國教育人員，不分學校層級、不分工作崗位，一致採取以下不合作行動，「不接受、不忍受、不配合」由吳茂昆領導的教育部，表達對吳茂昆部長的不信任，表達我們對台灣教育的擔憂，以挽救台灣的教育與孩子的未來。

教師工會發起：

一，請全國民眾同步更換FB大頭貼－「拒絕接受吳茂昆」。 二、請所有教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務。 三、請所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議。

教師工會認為，台大校長遴選程序引發的爭議可以讓公眾繼續對話，但檢視吳茂昆歷來爭議與上任後的言行，顯然都已不適格繼續擔任教育部長。

工會指出，社會認知的教育部長，是謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的部長，更應該會是一個勇於反省、公私分明、願意帶領教育人員實踐教育理想的部長，而非由一位公私不分、充斥爭議，面對爭議質詢甚至狂言認為自己是從不犯錯的。

但檢視吳茂昆部長歷來被指控的爭議，一時片刻恐怕難以釐清，但用最低限標準看待兼職案、監守自盜專利案、溢領自肥案、…，都無法讓教師們信服，這樣的吳茂昆領導的教育部，在備受基層人員質疑的社會氛圍下施政，教育行政公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展，也為了我們孩子教育的未來，無法接受這樣一位教育部長。