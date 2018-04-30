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傅鐘黃絲帶下 民眾聲援管中閔

2018-04-30 21:10聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

管中閔今天在臉書PO文，「連威權時代也要尊重，校長官派時也不敢大辣辣吃相難看的台灣大學」、「權力者『吃銅吃鐵』，連台大也要硬吃下來！」。

晚間部分民眾與教授聚集在綁著挺管黃絲帶的台大傅鐘下，一邊聲援管中閔，一邊痛罵民進黨政府。

部分民眾與教授聚集在綁著挺管黃絲帶的台大傅鐘下，一邊聲援管中閔，一邊痛罵民進黨政...
部分民眾與教授聚集在綁著挺管黃絲帶的台大傅鐘下，一邊聲援管中閔，一邊痛罵民進黨政府。記者胡經周／攝影
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台大管中閔民進黨

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