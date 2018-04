清大前後四任校長挺大學自主 交大校長也發公開信了

面對台大遴選校長爭議不斷,加上昨天清華大學前後四任校長現身挺大學自主,交通大學校長張懋中今天下午也寫一封信致交大師生暨校友,信中提及「這個時候正是積極推動國立大學法人化的時機,唯有加速推動及落實權責相符之機制,方能「同行致遠」(ACT together, we go far!),努力面前,引領台灣高教向著光明的標竿直跑,為台灣的未來謀取一線生機」。

張懋中信中提及,自擔任交大校長以來,始終倡議「同行致遠 ACT TOGETHER, WE GO FAR!」這句話是對交大提出的長期發展方向A. C. T. 之重要精神。其中T即是目前國立大學運作模式最應立即改革的方向:Trustees for Institution,期待能讓公立大學法人化,將大學交付公益信託,以增加對大學治理的信任和減少外界對大學的干預。

社會、世界在變動,每一所大學都必須發展其特色,以建成「偉大大學」。高等教育如要創新發明、多元發展,須落實大學之法人化,才能真正解放大學能量、提升學術競爭力。若以目前教育部與各大學之間的「監管」關係,長期下來各校將難以發展特色,將會使台灣完全失去競爭力。

精進及提升高等教育是培育台灣能因應未來劇烈變動世界所需人才之唯一途徑。大學能遴選出優秀適任的校長,方能與全校師生及校友同心協力,共同培育出優秀的領導人才及學術先驅。非常不幸近日大學校長遴選爭議不斷,不信任感加劇了校園內部以及社會中的對立與分裂,嚴重不利於台灣的發展。