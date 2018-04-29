管中閔再轟教育部 學生現場力挺

2018-04-29 17:28 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



教育部前天駁回中研院院士管中閔當選台大校長的遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。管中閔今天與部分媒體茶敘時表示，執政團隊發動整個國家機器只有一個目標，就是管中閔不能當台大校長。是否會參加下次遴選？管中閔表示，我有沒有資格到今天都還不確定。但是，台大必須先同意重啟遴選，才能談到他的下一步。