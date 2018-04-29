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清大黃絲帶運動 要求撤換教育部長立即修改大學法

2018-04-29 16:02聯合報 記者張雅婷╱即時報導

國立清華大學師生選在今天校慶日在校園中繫上黃絲帶，捍衛大學自主，發起人李家維教授今天帶著多位前任校長，包含清華大學3位前校長劉炯朗、陳力俊、劉兆玄，及現任校長賀陳弘、元智大學前校長彭宗平、東海大學前校長程海東等都到場支持師生的行動。

「1991年在這個校園裡發生了驚動台灣社會的『獨台案』，清華大學歷史研究所碩士生廖偉程等五人，因閱讀史明的著作《台灣人四百年史》而遭逮捕，並擬以內亂罪判處唯一死刑」。李家維表示，當時清華師生即使對此事的政治理念極為分歧，但仍群起抗議，全台灣各大學與知識分子也第一時間站出來聲援，結果促成了知識界大團結。當時調查局副局長高明輝因此辭職，還廢除了刑法第一百條以及《懲治叛亂條例》。

但當台灣政壇首度出現總統、副總統與教育部長皆出身高教體系的組合時，最近卻發生如此荒腔走板的台大校長遴選案件，清大擔心這會是台灣墮落的開始，因此發佈宣言：「人類的主要價值在文明，台灣的重要價值在民主。大學不僅是要傳承以及創造知識，更應該要捍衛台灣這塊土地的價值。我們應該要有免於恐懼的自由，我們繫上黃絲帶，我們誓言與所有曾經努力過的人民們，不論立場是否相同，一起捍衛台灣民主與學術自由。」

清大表示，懇切呼籲執政黨裡的「台大人」，不要忘記當年在台大訴求「自由之愛」的初衷；也呼籲在野黨明確表明以後面對類似事件的態度；呼籲所有厭煩藍綠惡鬥的台灣民眾，大聲說出對這些政治人物的要求；最後要求總統蔡英文：「撤換教育部長並命令教育部收回此次台大遴選事件的成命。立即修改大學法，由遴選委員會自主決定各大學校長的人選。落實黨政軍退出校園，還給校園乾淨自主的空間。」

劉兆玄表示，今天早上接到許多朋友關心黃絲帶運動，他盼大學能擁有自主權益，並對教育部長吳茂昆上午的「學術沒有真正民主」表示「我聽不懂他的話什麼意思，我不評論他講的話」。李家維也現場宣布，要大家多帶點黃絲帶回去繫在背包上、手上、車上等，並宣示直至政府有改變之前，都不卸下黃絲帶。

國立清華大學師生選在今天校慶日在校園中繫上黃絲帶，捍衛大學自主。記者張雅婷／攝影
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國立清華大學師生選在今天校慶日在校園中繫上黃絲帶，捍衛大學自主。記者張雅婷／攝影
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教育部台大清華大學

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