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又失言？談卡管 吳茂昆：學術沒有真正的民主

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對管爺感覺如何？ 柯Ｐ：至少沒有不喜歡

2018-04-29 10:57聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

柯文哲今早出席社會局舉辦的親子運動會與兒童及家長合影。記者陳靖宜／攝影
柯文哲今早出席社會局舉辦的親子運動會與兒童及家長合影。記者陳靖宜／攝影
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延宕多日的台大校長遴選案終在日前落幕，教育部駁回台大準校長管中閔聘任案，台北市長柯文哲今出席活動時也再度被問及此事，柯文哲認為卡管案拖太久「一開始速戰速決還可以解決」，而且大學自主在台灣已經成為新的政治文化、新的傳統，「一下子要用行政去干預反彈一定很大 」。

而卡管案也引起教育界一陣反彈，不少大學校長、學生紛紛表態聲援，外界猜測可能引起新一波學運，對此柯文哲表示，會不會引起學運「我是不曉得啦」但這是每天政治上的為難，柯認為「政治常常是兩害相權取其輕，這個沒有辦法」，至於會不會聲援管中閔，柯文哲則說「不會啦我不會去啦，我只是覺得怪怪的」。

因為該次風波，不少人也拱管中閔出來選台北市長，現場媒體問柯對此有何看法，柯文哲表示每天問不一樣的題目，答案還是一樣，「我們沒有辦法去控制外面沒有辦法控制的因素，每天做好自己就好」。

柯文哲說過去自己曾碰過管中閔兩次，認為管的個性很直接，現場媒體追問柯文哲喜不喜歡管中閔，柯文哲表示「至少沒有不喜歡啊，是沒有深交啦，就是見過兩次」。

管中閔會否再次參加台大校長遴選，柯文哲表示若管再次選上去「那不是政府更難看嗎」、「很多事情就是一旦做了，怎麼做都不對啦」。柯認為，管中閔案政府應速戰速決「不然就找個理由下台階，像現在這樣就很難說」。至於會否因該案引起管爺效應，柯文哲則說，「政府沒辦法每件事情都做對，但要避免累積很多錯誤」。

柯文哲管中閔台大

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