教部拔管 黃碧端批可恥：北洋軍閥時代都不會如此
教育部前晚宣布駁回台灣大學校長遴選結果，要求台大重啟校長遴選。對此，教育部前政務次長黃碧端表示，北洋軍閥時代，都不會對大學做這種事情，從前的人至少還會禮遇、尊重學術界的人，而且對大學是非常尊重的，「如今的教育部卻帶頭做這種事，真是非常可恥」，且這20、30年來，對於大學自治的努力更是付諸流水，毀於一旦。
黃碧端表示，台大應該發出更多聲音，除了尋求法律途徑，面對教育部的明顯干預校政，「所有台大師生都應該起來抗議。」
黃碧端表示，20年前，她是教育部高教司長，當時就開始努力讓大學自治能在「大學法」中充分被保障，大學自治也是一個不可逆的方向。管中閔當選之後，所有政治干預力非常明顯，完全違背大學自治的原則，而且還是政府帶頭這樣做，「教育部完全沒有原則，政府更應該被譴責。」
黃碧端認為，台大可以走法律途徑，大學法是特殊法，即使用行政程序法都不能扭轉大學法。更何況台大校長遴選辦法中，本來就沒有規定蔡明興和管中閔的關係應該迴避，「不在法定的範圍內，當然不能拿來當罪行。」此外，候選人中很多都是中研院院士，那中研院院長廖俊智也不能當遴委？「這是非常沒有原則的爭議，更是抹黑當事人。」
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