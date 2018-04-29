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讓管中閔暫任台大校長！法界建議出這招

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教部拔管 學者：台大若重啟遴選 恐如認錯

2018-04-29 08:51聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

教育部27日駁回台大校長遴選委員會選出中研院院士管中閔的決議，引發「拔管」爭議。...
教育部27日駁回台大校長遴選委員會選出中研院院士管中閔的決議，引發「拔管」爭議。本報資料照片
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教育部27日駁回台大校長遴選委員會選出中研院院士管中閔的決議，引發「拔管」爭議。對此，政治大學法律系教授廖元豪表示，如果台大堅持自己沒錯，又要爭訟爭公道，那就未必要立即重啟遴選程序，免得給人「認錯」的效果。

文化大學行政管理學系教授項程華則指出，管中閔經台大遴選委員會選出擔任該校校長卻遭到教育部駁回，侵害其依法擔任台灣大學校長之權，可以提起行政救濟：向行政院提起訴願、再向行政法院提起行政訴訟。

廖元豪指出，台大與管中閔一方面可以走行政爭訟（訴願、行政訴訟...）。台大並非公法人，是否可以對教育部提起訴訟，實務上有些爭議。至於管中閔可以訴訟，應該沒有問題。另一方面，台大是否真的接受教育部所說「重起遴選程序」？教育部有沒有權限要求台大這樣做？「遴選委員會照理說已經完成任務，解散完畢。那台大要重跑程序嗎？」

項程華表示，教育部拔管理由是遴選委員及候選人未揭露及未迴避「董事」及「獨董」身分，經查該規定在相關法律及台大校長遴選辦法的迴避事項都無明文規定，「完全是教育部自行增加的遴選限制」，該限制不是教育部說應該即成立，甚至台大本身也再三確定處理獨董身分與遴選迴避「毫無疑義」，否則根本違反大法官釋字380號解釋：教育部的監督權之行使「不得增加法律所未規定之限制。」違反大學法第1條、第9條等規定。

台大教育部管中閔

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