大學校院協會：政府不應干預遴選結果

2018-04-29 08:51 中央社 台北28日電



教育部昨天駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，要求回到推薦資格初審階段。國立大學校院協會今晚發出聲明，認為基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。

國立大學校院協會聲明強調，政府不應干預遴選結果，他們並認為各大學的遴選會，來自大學外部的委員比例超過校內委員，顯見遴選會是獲得大學完全授權的社會公器，並非屬於學校。遴選法規如有未盡之處，教育部應予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。

國立大學校院協會由50所大學組成，現任校長是成功大學校長蘇慧貞。協會秘書長、成功大學主任秘書李俊璋晚間受訪表示，今天下午協會召開會員大會，經過出席所有校長討論2個多小時和無記名投票，以絕對多數通過，同意發出這份聲明稿。

李俊璋表示，今天會議決議不公布票數，但有「遠遠超過絕對多數以上」的校長或代理校長同意這份聲明，主要目的是爭取大學自治，希望政府不應干預遴選結果。

李俊璋也提到，今天的會員大會日程早就排定，並非是因應教育部昨天宣佈駁回台大遴選案才召開，且這份聲明不只是針對台大事件，而是涵蓋所有大學校長遴選。台大代理校長郭大維，今天並未出席會議。

以下為聲明全文：國立大學校院協會聲明稿

一、大學是社會公共財，有其獨立性，需要與當前社會和政治保持適當分野。國立大學校長遴選委員會，由各大學獨立推選五分之四的委員，並與政府代表共同組成，來自大學外部的委員比例超過校內委員，顯示委員會並非屬於學校。遴選委員會係獲得大學完全授權的社會公器進行校長遴選。遴選委員會決定人選後，依大學法送至主管機關聘任，完成遴選程序。

二、基於大學自治精神，政府不應干預遴選結果。依大法官解釋，大學自治屬於憲法第十一條講學自由之保障範圍。此外，大法官釋字 380 號解釋文明示：「國家對於大學自治之監督，應於法律規定範圍內為之，並須符合憲法第二十三條規定之法律保留原則。」釋字450 號解釋文：「國家對大學之監督除應以法律明定外，其訂定亦應符合大學自治之原則。」

目前「國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」如有未盡之處，應與時俱進予以修訂，但現行制度仍應受到尊重。