寒蟬效應 政大教授憂：拔管後誰來選大學校長？

2018-04-28 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



圖為台大。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 台灣大學今年年初遴選出新任校長為管中閔後，報部遲遲未聘任，教部昨天駁回此人事案，引發外界喧然大波，對此，長期關注教育事務的政治大學教育系教授周祝瑛及一群不願具名的學者們發聲明表示，即將舉辦政大新校長遴選的校長候選人報名人數從上一任的擠爆，到這一次的門可羅雀就可以知道，因為拔管的政治正確影響，所產生的寒蟬效應，「誰還要來選大學校長？」

政治大學今年也啟動校長遴選，目前正在向外界徵詢人才，但卻碰到拔管事件。

周祝瑛表示，不擔心拔管，他個人的去留事小，但真正擔心的是拔管之後，政府已無法自圓其說，他們的雙重標準、早已處處可見，只要出現雙重標準，無論是台大選舉之前 對於中研院院長遴選委員與校長候選人之間的利益為迴避問題，或者不只管中閔擔任獨董，陽明校長郭旭崧、教育部吳部長的爭議，還有現任許多沒有被拔除校長職務的校長們這些所謂的遴選過程利益迴避的問題都是最初缺乏規範，但因卡管後出現的討論。

周祝瑛說，即將舉辦政大新校長遴選的校長候選人報名人數，從上一任的擠爆 到這一次的門可羅雀，就可以知道，因為拔管的政治正確影響所產生的寒蟬效應，「誰還要來選大學校長?」因為大學校長的職位，尤其是台大校長崇高的職位，已經被政府玩完了接下來的台灣學界，該怎麼辦？