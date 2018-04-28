李艷秋：教育部長也是納稅人養的 他有什麼道德標準？

2018-04-28 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人李艷秋說，教育部的拔管聲明說：「公立大學受全國納稅人委託，教育我們的年輕人成為具有全人人格及專業技能的國家棟梁，大學校長是學校的領航人，因此，大學校長的遴聘，當然要接受較高道德標準的檢視。」但教育部長也是納稅人養的，他有什麼道德標準？

她在臉書上說，當蔡政府用不同標準的法律和道德來區分人民的時候，台灣已不再是民主國家，我們賴以生存的民主、法治、自由，至此全面崩潰。