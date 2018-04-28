親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
新知學習
國家考試
升學情報站
升大學甄選攻略

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

MLB／97哩內角壓不住大谷 第4轟出爐

李艷秋：教育部長也是納稅人養的 他有什麼道德標準？

2018-04-28 11:00聯合報 記者黃國樑╱即時報導

資深媒體人李艷秋說，教育部的拔管聲明說：「公立大學受全國納稅人委託，教育我們的年輕人成為具有全人人格及專業技能的國家棟梁，大學校長是學校的領航人，因此，大學校長的遴聘，當然要接受較高道德標準的檢視。」但教育部長也是納稅人養的，他有什麼道德標準？

她在臉書上說，當蔡政府用不同標準的法律和道德來區分人民的時候，台灣已不再是民主國家，我們賴以生存的民主、法治、自由，至此全面崩潰。

李艷秋表示，台灣人民，該醒來了。

圖為教育部長吳茂昆。本報資料照／記者高彬原攝影
圖為教育部長吳茂昆。本報資料照／記者高彬原攝影
分享

教育部李艷秋

相關新聞

教育部拔管 李艷秋：台灣全面崩潰人民該醒了

2018-04-28 11:01

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

葉匡時：教育部羞辱台大 台大若重啟遴選就失格了

2018-04-28 07:47

阮慶岳：兩韓帶來和平 台灣拔管政治火繼續燒

2018-04-28 11:20

教部拔管 曾志朗：寒蟬效應一定會發生 這是人性

2018-04-28 10:45

教育部拔管 楊永明痛批蔡政府傷害民主法治

2018-04-28 10:36

朱立倫痛批「拔管」 是校園自主大倒退

2018-04-28 10:26

教育部拔管 台大教授：身為學者的天真期待完全破滅

2018-04-28 10:11

教部拔管！成大前校長賴明詔：大學自主的不幸

2018-04-28 10:01

黃智賢：沒校長是台大不幸 妖孽在位是所有人的事

2018-04-28 09:39

教部拔管 孫大千：施明德該組紅衫軍了

2018-04-28 09:09

教育部強硬拔管 張大春：國家暴力

2018-04-28 09:01

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

教育部「拔管」 曾志朗：將遭國際訕笑

2018-04-28 00:15
看更多

熱門文章

教育部「卡管」4個月 今晚宣布拔管！駁回遴選會決定

2018-04-27 20:08

教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

2018-04-27 20:10

談拔管案 龍應台：4/27/2018是一個要被載入史冊的日子

2018-04-28 00:07

教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

2018-04-27 22:20

上任一周就拔管 藍委諷吳茂昆：位子從此安穩了

2018-04-27 20:51

爺們就是帥 管中閔被拔還是要聽完張學友

2018-04-27 22:55

幕後／吳茂昆火速拔管 潘文忠辭官...怕成千古罪人

2018-04-28 03:50

教部拔管 台大：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

2018-04-28 09:07

拔管夜管中閔在做什麼？聽張學友演唱會

2018-04-27 19:45

【即時短評】教育部拔管成學術罪人 台灣高教全面淪陷

2018-04-27 20:27

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24

「不得再參加遴選」 教部要對管中閔「連根拔起」？

2018-04-28 02:57

【即時短評】蔡政府政治追殺管中閔 大學自主陷三險境

2018-04-27 13:17

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

拔管確定 李茂生：我不得不承認自己比不上教育部官員

2018-04-28 07:08

陳保基談拔管 比台大哲學系事件留下更黑暗的歷史之頁

2018-04-27 20:10

管中閔義務律師團痛批教育部拔管：無法無天！

2018-04-27 22:37

台大今晚被「拔管」 羅智強：可悲！可惡！可恥！

2018-04-27 20:31

台大學生會聲明：管中閔人事案 教育部不該模糊說明

2018-04-28 01:13

教育部要台大重啟遴選 台大教授：遲來的程序正義

2018-04-27 23:18

台大校長遴選「拔管」確定　國民黨：吳茂昆爭議更大

2018-04-27 21:50

教育部「拔管」 台大教授：理由令人啼笑皆非

2018-04-28 05:59

拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23

如無理由駁回管案 台大教授：吳茂昆成歷史罪人

2018-04-27 11:48

教育部強拔管 魏國彥：還能告訴學生台大捍衛真理？

2018-04-28 08:19

包正豪：台大不選出「走狗」仍無法上任校長

2018-04-28 01:14

一旦拔管 台大憂：代理校長遙遙無期、於法無據

2018-04-27 12:49

吳茂昆：管中閔違法事證 遴委會必須認定及處置

2018-04-27 23:38

拔管餘傷 台大要新校長恐再苦等1、2年

2018-04-27 23:58

台大將重啟遴選 教部：須解決管中閔利益迴避問題

2018-04-27 21:17

葉匡時：教育部的公文是羞辱台大 羞辱遴委會

2018-04-28 07:12

教育部四段主文卡管 洪孟楷：只需用一句話說明

2018-04-28 07:19

影／台大校長遴選案 創下八項高教歷史紀錄

2018-04-27 21:05

教育部確定拔「管」李明賢：教育史上最大恥辱

2018-04-27 20:43

【即時短評】管爺不能再沉默 該上法院了...

2018-04-28 10:26

吳茂昆：管中閔確有違法 台大遴委會應自行把關

2018-04-28 10:44

教育部將以獨董爭議拔管？柯志恩：若為真要說明法源

2018-04-27 13:31

教部雙重標準？ 台大駁回、陽明校長繼當

2018-04-27 20:34

批吳茂昆德不配位 賴士葆：有何正當性下達拔管令？

2018-04-27 22:33

台大校長「拔管」確定 鍾沛君：蔡政府插管也救不了

2018-04-27 22:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top