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教部拔管 台大發聲明：深感錯愕 表達遺憾與強烈異議

馬英九出庭 連他都不知道的小八卦 檢察長親自巡便坑...

包正豪：吳茂昆這個垃圾 完美地詮釋何謂濫權

2018-04-28 09:24聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

教育部昨晚拔管成功，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書發文，批教育部長吳茂昆「這個垃圾」，他指，吳茂昆表示：「教育部還是希望台大校長遴選委員會『認定』管中閔違法，這樣子就彰顯了大學自主。」他倒是想問問那些高喊程序正義/大學自主的教授們，特別是台大文學院前院長陳弱水還剛剛在臉書發表正義論，還有台大社會系副教授范雲說退回原點是程序正義，怎樣看待這個垃圾教育部長對「大學自主」的定義？

他說，他都不用指出這其中所隱含的「槍口下的自由」，然後你們台大這些用人民血汗錢養大的大學教授可以吞下來，然後再轉身高喊大學自治，還一副高高在上的樣子。

「吳茂昆這個垃圾，完美地詮釋何謂濫權，而反映出台灣的民主一直都是虛假的選舉而已」。包正豪說，台灣的民主只有選舉，並無民主價值內涵。那些自詡民主推動者的人，不過是一群用民主外衣掩蓋內心權欲的人。如果當初威權政體給他們一點骨頭，他們哪裡會反抗呢？就算反抗，也是心眼太大，想要整碗捧去。要不然你要怎樣解釋民進黨完全執政後的瘋狂！

包正豪說，民進黨在摧毀台灣民主，任何人上台，都不會守規矩，因為有太多先例，而那些一旁搖旗吶喊的小丑，還自以為得計。「不過陳弱水有機會撿到狗骨頭，當台大校長；你范雲傻傻地能得到什麼，至於其他在一旁叫好的，如李酉潭者，真不知道所為何來？」

包正豪說，拜託不要說你們是為了大學自主或遴選過程的程序正義，那樣很噁心。

淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。圖／取自包正豪臉書
淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪。圖／取自包正豪臉書
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台大包正豪教育部管中閔吳茂昆

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