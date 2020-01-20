香港示威再爆流血衝突 中聯辦主任：堅守「一國兩制 」

新任駐港中聯辦主任駱惠寧1月20日在《人民日報》發表文章，引用中國國家主席習近平去年12月出席澳門回歸典禮時發表的談話，表示中聯辦會貫徹習近平的理念，與特區政府和各界人士全力止暴制亂、恢復秩序， 並認真思考圍繞一國兩制體系的重要問題，包含該如何堅持、鞏固與發展。

駱惠寧寫道：「始終堅定『一國兩制』制度自信，是香港社會在前進道路上戰勝一切風險挑戰的關鍵所在。 習近平主席深刻指出，只要對『一國兩制』堅信而篤行，『一國兩制』的生命力和優越性就會充分顯現出來。 」

他這篇文章在香港集會爆發流血衝突後發表格外引人注目。前一晚，香港示威者再次舉辦活動，也再次和平開始暴力收場。香港特區政府發言人周日在集會後表示，對於示威群眾要求外國政府干涉香港事務及實施制裁表示「極度遺憾」。

「天下制裁」集會

香港「民間集會團隊」周日下午在中環的遮打花園舉行了「天下制裁」的集會。上萬名示威者出席了此次集會，為爭取民主政治改革，呼籲各國實施制裁法案。港警也派出大量警力駐守集會現場及附近的地鐵站。

集會進行過程中，港警在現場不斷隨機攔查參與市民與現場記者。其中，港警兩度盤查香港《立場新聞》的記者，甚至將其中一名記者的身分證擋在直播鏡頭前，暴露記者的身份細節長達一分鐘之久。

根據香港電台報導，集會進行約兩小時後，一名便衣警察突然向主辦單位表示，由於現場出現暴力情況，要求他們立即終止集會。主辦方要求便衣警察出示委任證，但便衣警察一開始拒絕配合。雙方爭執一段時間後，一群不明人士突然襲擊該名便衣警察，導致他被打得頭破血流。警方從鄰近的長江中心外朝事發地點發射催淚彈來驅散現場民眾。

主辦方「民間集會團體」的發言人劉穎匡向現場媒體表示，便衣警察在現場群眾情緒激動後才出示證件，所以他認為該警察仍須付最大責任。港警在劉穎匡結束與媒體談話後，將他拘捕。香港01報導，港警表示，至少有兩名警察在現場與主辦方溝通期間，突然被大批示威者以木棍等武器攻擊，導致頭部流血。港警在臉書的聲明中寫道：「暴徒行為令人髮指，警方必定嚴正執法，將施襲者拘捕。 」

此外，港警也說，由於主辦方違反「不反對通知書」的協議，沒有維持現場秩序，因此拘捕劉穎匡。香港電台報導指出，昨日的衝突導致4名港警受傷，警察也在集會現場逮捕了8名男子。

記者遭胡椒噴霧伺候

周日晚間在大埔與旺角陸續傳出零星的意外事件。《香港01》報導，在晚上8點左右，有不明人士朝大埔警署投擲4枚汽油彈，但未造成人員傷亡。 港警除了譴責危險行為外，也表示先將該案暫時歸為「縱火」，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

接近10點30分，有黑衣人在旺角發起快閃堵路行動，堵住了旺角區域多條街道。防暴警察到場後，在附近的巷口制服了一名男子，並要求現場記者退回人行道。但在記者退回人行道後，警察依舊要求記者後退。過程中，港警多次舉起藍旗及向記者群噴胡椒噴霧，導致多名攝影記者遭噴中眼睛，甚至有記者當場因不適而嘔吐。

根據香港電台報導，多名記者在遭港警的胡椒噴霧襲擊後，進到附近一家仍在營業的手機店，讓急救人員替記者洗眼睛。但防暴警察卻進到店內，將一名女記者拉到店外，表示他們要驅趕店內所有記者和急救員。當香港電台記者要離開現場時，警方朝該記者的臉噴了兩次胡椒噴霧，導致該名記者感到不適。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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