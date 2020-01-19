6月12日報告出台 民權觀察列16項「警暴」擬交聯國

民間組織「民權觀察」就去年6月12日警察在金鐘一帶處理反修例示威的武力使用發表報告，之前曾與23名當日受傷示威者訪談，並翻看59小時的影片，最終列出16個警察不適當使用武力事項，包括不當使用催淚彈及胡椒噴霧、毆打示威者等。明報報導，民權觀察計畫將報告提交聯合國等國際組織，作為審視香港人權狀的參考。

訪23傷者、看59小時影片

據報導，報告以較長篇幅描述警方不當使用催淚彈的情。報告綜合多名受訪者、直播片段等資料，指警方當日從龍和道、立法會大樓兩個方向，向民陣在中信大廈外的集會地點放催淚彈，數百人在中信門外被催淚煙「夾擊」數分鐘。報告引述示威者稱「我以為我會死」，亦有參與集會者因目睹警方近距離向人群發出三至四輪催淚彈，事後連續三至四晚發噩夢。

報導引述民權觀察成員王浩賢說，根據聯合國、英國等標準，只能在有明確出口的地方使用催淚彈，警方當日做法明顯不符有關標準。報告也列出警方不當使用武力情，包括多名示威者在地上被警員用警棍持續毆打、以長盾牌重複壓打身體，亦有示威者疑被橡膠子彈打傷右眼而失去部分視力。

報告提出為6．12事件成立獨立調查委員會、公開警方使用武力守則等12項建議。王浩賢稱，今年6月聯合國人權事務委員會開始審議香港履行《公民權利和政治權利國際公約》的程序，團體計畫將報告提交聯合國及其他國際組織，作為審視香港人權狀的參考。

警稱對社會連月惡意抹黑遺憾

報導引述警方發言人稱，對於過去多月來社會出現惡意抹黑警隊的失實指控，警方深表遺憾。發言人稱，去年6月12日早上已有霸占馬路、擾亂社會秩序等活動，至下午3時左右情進一步惡化，經多次勸喻及警告無效後，警方採用最低武力驅散人群，又稱警方使用武力有嚴格指引。